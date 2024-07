video suggerito

“C’è un cadavere in giardino”, ma era un ragazzo addormentato dopo una lite con la fidanzata Il ragazzo aveva trascorso la notte nel giardino di un quartiere anconetano dopo aver litigato con la fidanzata. Per proteggersi dagli insetti si era coperto con un lenzuolo fino alla testa, come fosse morto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Capita che quando una coppia litiga uno dei decida di andare a dormire sul divano. Ma c'è anche chi – complice anche il caldo torrido di questi giorni – opta per il prato senza pensare che qualcuno potrebbe pensare al peggio. Ed è quello che è successo stamattina ad Ancona, nella zona del quartiere Adriatico quando una donna ha chiamato allarmato i soccorsi dicendo che "c'era un cadavere nel prato".

Per fortuna si trattava di un giovane che dormiva tranquillo. Il ragazzo infatti dopo un bisticcio con la fidanzata ha preso il suo lenzuolo ed è andato a dormire in giardino. Al risveglio si è trovato circondato dagli operatori della Croce Gialla, allertati da testimoni allarmati da quel lenzuolo sotto il quale si intravedeva un corpo, con tutta l'aria di essere un cadavere. Ciò che ha fatto pensare ad un morto è stato il lenzuolo bianco col quale il giovane si era coperto evidentemente per ripararsi dagli insetti.