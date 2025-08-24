Causa un incidente e si barrica in casa armato di coltelli: tenta la fuga, fermato dalla polizia con il taser

A Orvieto un uomo di 60 anni prima ha causato un incidente e poi si è barricato in casa armato di coltelli. Poi la fuga nel bosco: la polizia lo ha fermato con l’uso del taser.

Prima ha causato un incidente e poi si è barricato in casa armato di coltelli. È successo a Orvieto, in provincia di Terni. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la polizia avrebbe tentato una trattativa con lui prima di fermarlo con l'uso del taser.

Cosa è successo: dall'incidente alla fuga nel bosco

A Orvieto l'uomo, un 60enne, ha provocato un incidente mentre era alla guida della sua auto. Si sarebbe scontrato con un'altra macchina ma al posto di fermarsi si è dato alla fuga. Sul posto si è precipitata la polizia locale di Orvieto che in poco tempo è risalita all'identità del 60enne e all'indirizzo della sua residenza. Così gli agenti si sono presentati a casa sua. Alla vista della polizia però l'uomo si è barricato in casa. Non solo: avrebbe mostrato dalla sua finestra dei lunghi coltelli in segno di minaccia.

A quel punto sono intervenuti anche un equipaggio della Squadra Volante e una pattuglia della Squadra Anticrimine del Commissariato di Orvieto. Solo allora è iniziata una mediazione con l'uomo con l'obiettivo di farlo uscire da casa. Qualche minuto dopo il 60enne è uscito ma si è nascosto nel giardino per poi darsi alla fuga nel bosco confinante. Quindi ha imboccato un sentiero che portava nella fitta boscaglia.

Pochi secondi dopo gli agenti lo hanno raggiunto. A quel punto l'uomo ha estratto un lungo coltello e i poliziotti lo hanno colpito con il taser. L'uomo così è caduto e gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e ha mettere in sicurezza i tre coltelli che aveva con sé.

Il 60enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e porto di armi od oggetti atti ad offendere.