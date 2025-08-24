Attualità
video suggerito
video suggerito

Causa un incidente e si barrica in casa armato di coltelli: tenta la fuga, fermato dalla polizia con il taser

A Orvieto un uomo di 60 anni prima ha causato un incidente e poi si è barricato in casa armato di coltelli. Poi la fuga nel bosco: la polizia lo ha fermato con l’uso del taser.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
Immagine

Prima ha causato un incidente e poi si è barricato in casa armato di coltelli. È successo a Orvieto, in provincia di Terni. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la polizia avrebbe tentato una trattativa con lui prima di fermarlo con l'uso del taser.

Cosa è successo: dall'incidente alla fuga nel bosco

A Orvieto l'uomo, un 60enne, ha provocato un incidente mentre era alla guida della sua auto. Si sarebbe scontrato con un'altra macchina ma al posto di fermarsi si è dato alla fuga. Sul posto si è precipitata la polizia locale di Orvieto che in poco tempo è risalita all'identità del 60enne e all'indirizzo della sua residenza. Così gli agenti si sono presentati a casa sua. Alla vista della polizia però l'uomo si è barricato in casa. Non solo: avrebbe mostrato dalla sua finestra dei lunghi coltelli in segno di minaccia.

A quel punto sono intervenuti anche un equipaggio della Squadra Volante e una pattuglia della Squadra Anticrimine del Commissariato di Orvieto. Solo allora è iniziata una mediazione con l'uomo con l'obiettivo di farlo uscire da casa. Qualche minuto dopo il 60enne è uscito ma si è nascosto nel giardino per poi darsi alla fuga nel bosco confinante. Quindi ha imboccato un sentiero che portava nella fitta boscaglia.

Leggi anche
Aggredisce i Carabinieri e viene fermato con il taser: 57enne muore in ambulanza, aperta un'inchiesta

Pochi secondi dopo gli agenti lo hanno raggiunto. A quel punto l'uomo ha estratto un lungo coltello e i poliziotti lo hanno colpito con il taser. L'uomo così è caduto e gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e ha mettere in sicurezza i tre coltelli che aveva con sé.

Il 60enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Vertice Putin-Zelensky più lontano, lettera di Trump a leader Kiev: “Fermiamo carneficina"
Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina: 146 per parte
Trump sulla possibile pace: “Incontro tra Zelensky e Putin? Preferirei non essere presente"
Secondo Trump "tra due settimane" sapremo se ci sarà la pace: "Se no cambieremo tattica"
L’analisi degli esperti: “Trump offre garanzie vaghe, il vero banco di prova sarà per l’Europa”
Cos'è l'articolo 5 della Nato e perché se ne parla per l'Ucraina: cosa dice la proposta di Meloni
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views