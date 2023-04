Catturato l’uomo che si è barricato in casa a Catania e ha sparato nel palazzo Concetto Trippa, 33enne, era in condizioni psicofisiche alterate quando si è chiuso in casa all’interno della sua abitazione di viale San Teodoro. Ha chiesto di parlare con la moglie, che attualmente non vive più con lui. In serata l’intervento delle forze dell’ordine che hanno portato via l’uomo.

A cura di Biagio Chiariello

Dopo aver trascorso tutto il pomeriggio barricato da solo nella sua abitazione al dodicesimo piano di una palazzina, in via San Teodoro, a Catania, il 33enne Concetto Trippa è stato preso dalle forze dell'ordine che aveva fatto irruzione nel suo appartamento. Si sarebbe consegnato spontaneamente.

Sul posto sono intervenute squadre delle Volanti, della Squadra Mobile e dell'Anticrimine. Sul finire è arrivata la squadra di negoziatori inviata dalla questura di Palermo. Gli agenti in questo momento sono entrati nel palazzo con giubbotto antiproiettile. Alle loro le spalle altri agenti armati di mitra. Appostati nella zona anche dei cecchini.

Come appreso da Fanpage.it, Trippa ha sparato alcuni colpi di pistola verso la tromba delle scale – in quel momento vuota – della stessa palazzina. Poi ha chiesto di parlare con la moglie, che attualmente non vive con lui. Il 33enne ha una figlia di 3 anni, che attualmente vive con la madre.

Sul posto è intervenuto anche uno zio del 33enne, un parente con il quale l'uomo ha da tempo un rapporto molto stretto. I parenti sono in una zona sicura del palazzo, dove al 12esimo piano si trova l'uomo, e hanno provato a farlo ragionare parlando direttamente con lui, a voce alta.

Pare che l'uomo fosse in condizioni psicofisiche alterate, tanto che dopo l'intervento delle forze dell'ordine, è stato portato a sottoporsi a un controllo medico. A fare intervenire gli agenti e personale del 118 sarebbe stata sua madre allarmata dopo avere ricevuto una sua chiamata in cui le diceva che era solo a casa e che stava molto male.

In passato Trippa era stato arrestato dalla squadra mobile per droga, dopo essere stato sorpreso a spacciare in piazza Caduti del Mare, nel quartiere “Angeli Custodi”.