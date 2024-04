video suggerito

Accoltellato a Genova, arrestato l’aggressore per tentato omicidio: era nascosto a casa di un amico Aveva trovato riparo a casa di un amico nel quartiere genovese di Sturla l’uomo che nella giornata di sabato ha accoltellato un 45enne nei giardini Nilde Iotti di via Bainsizza, nel capoluogo ligure. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era andato a nascondersi a casa di un amico nel quartiere genovese di Sturla l'uomo che nella giornata di sabato ha accoltellato un 45enne nei giardini Nilde Iotti di via Bainsizza, nel capoluogo ligure. L'uomo, un italiano con precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri.

L'allarme era scattato due giorni fa intorno alle 14, quando il 45enne – anche lui italiano e anche lui noto alle forze dell'ordine – è stato accoltellato ed è rimasto gravemente ferito. I carabinieri hanno recuperato il coltello utilizzato per tirare il fendente, e poi si sono immediatamente messi sulle tracce dell'aggressore nel frattempo fuggito via.

Stando a quanto ricostruito finora sembra che la vittima sia intervenuta per sedare una lite tra due ex fidanzati e sia stato accoltellato alla gola, tuttavia ulteriori indagini sul movente sono ancora in corso da parte della polizia.

La vittima è ancora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Martino di Genova. Al momento non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore è stato invece rintracciato ieri a casa di un amico, dove aveva trovato riparo. Per lui sono scattate le manette.