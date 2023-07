Catania, paura in aeroporto: incendio costringe personale e passeggeri ad evacuare Paura nell’aeroporto di Catania dove è divampato un incendio che ha costretto personale e passeggeri ad evacuare. Non risultano feriti gravi, solo qualche persona intossicata.

A cura di Gabriella Mazzeo

Paura nell’aeroporto di Catania dopo un incendio divampato nella parte inferiore della struttura. L’aeroporto è stato invaso da un intenso fumo che ha costretto passeggeri e personale ad abbandonare in fretta lo scalo.

Il rogo ha anche causato un blackout all’interno della struttura. Al momento non risultano feriti gravi, solo qualche passeggero intossicato dal fumo. A causa dell'incendio, le operazioni di volo sono sospese fio alle 14 di mercoledì 19 luglio. A comunicarlo è la Società di gestione dell'aeroporto.

Per il momento, le cause del rogo restano ancora sconosciute e sono oggetto di approfondimenti tecnici. Le fiamme, stando a quanto reso noto, sarebbero partite dal piano inferiore per poi estendersi al terminal partenze della struttura centrale. Il tutto è avvenuto intorno all'1.00 di questa notte. L'area è stata messa in sicurezza in breve tempo.

Sulle cause dell'incendio ci saranno ora una serie di accertamenti tecnici che saranno effettuati dalle autorità e dal personale aeroportuale. Per il momento, le operazioni di volo restano sospese per permettere la messa in sicurezza della struttura e le indagini sulla dinamica dell'incendio.

Stando a quanto reso noto, non vi sono persone gravemente ferite: solo tanta paura (dovuta soprattutto al blackout e al fumo che ha riempito in breve tempo la struttura aeroportuale) e qualche intossicazione. Per fortuna, però, tutte le persone presenti nello scalo sono state evacuate in fretta senza problemi nonostante il panico generato dall'interruzione della luce all'interno dell'aeroporto di Catania.