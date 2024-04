Incidente sfiorato all’aeroporto di Washington: due voli rischiano di scontrarsi durante il decollo

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Un volo JetBlue – Immagine di repertorio

Incidente sfiorato nell’Aeroporto di Washington-Ronald Reagan, dove due voli di linea hanno rischiato di scontrarsi in fase di decollo. Sembra infatti che entrambi i mezzi abbiano ricevuto l’autorizzazione per percorrere la stessa pista. La Federal Aviation Administration (FAA) ha aperto un’indagine sull'accaduto, come riportato dalla Cnn.

I fatti risalgono a ieri, giovedì 18 aprile, quando gli addetti al controllo del traffico aereo hanno dovuto rapidamente dire via radio a ciascun aereo di fermarsi. Nelle registrazioni delle comunicazioni i due aerei e il personale dell'aeroporto si sentono infatti gli addetti gridare all'equipaggio di un volo della compagnia JetBlue di interrompere il decollo, mentre quello della Southwest Airlines aveva già iniziato la fase di rullaggio sulla pista di fronte.

I due aerei si sono fermati l'uno dall'altro a circa 400 piedi di distanza, secondo i dati raccolti e diffusi da FlightRadar24. Secondo quanto è stato ricostruito finora, sembra che un operatore del Reagan abbia autorizzato il volo JetBlue a decollare intorno alle 7.40, come confermano anche le registrazioni di LiveATC.net (LAT sta per Live Air Traffic, ndr).

Più o meno nello stesso momento, un altro operatore responsabile del rullaggio avrebbe diretto il jet della Southwest sulla stessa pista. Circa 30 secondi dopo aver autorizzato l'aereo JetBlue, i controllori hanno urlato a entrambi di interrompere le operazioni: “JetBlue 1554 fermati! 1554 fermati!, "2937 fermati!”. Il pilota della Southwest risponde: “Ci siamo fermati, siamo stati autorizzati ad attraversare la pista 4".

La FAA ha detto che indagherà a fondo sull'incidente e alla Cnn ha dichiarato che entrambi gli aerei erano stati effettivamente autorizzati a muoversi sulla pista: "Un controllore del traffico aereo ha ordinato al volo Southwest Airlines 2937 di attraversare la pista 4 dell'aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington, mentre il volo JetBlue 1554 stava iniziando la corsa di decollo sulla stessa pista".

Dopo aver evitato l'incidente, l'aereo JetBlue è tornato indietro ed è decollato in seguito per il Boston Logan. All'aereo della Southwest invece è stato detto di proseguire l'attraversamento della pista 4 e rullare verso una seconda, da dove è partito come previsto, diretto a Orlando.

JetBlue ha affermato che il suo volo diretto a Boston “ha interrotto il decollo a causa del tentativo di un altro aereo di attraversare la pista”. L'aereo è stato ispezionato ed è poi ripartito sano e salvo, ha riferito la compagnia aerea.

"Siamo consapevoli dell'incidente e stiamo lavorando con la FAA per fare chiarezza sulle circostanze", hanno invece fatto sapere dalla Southwest.