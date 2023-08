Catania, 25enne trovata impiccata nelle campagne: fermati per omicidio il compagno e un amico Vera Schiopu, 25enne moldava, è stata trovata impiccata ieri sera nelle campagne tra Ramacca e Paternò. I militari hanno fermato due persone: si tratta del compagno, un manovale romeno, e di un suo amico e connazionale.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

I carabinieri del nucleo investigativo di Catania, in collaborazione con quelli della stazione di Ramacca, hanno aperto un'inchiesta con l'ipotesi di omicidio in relazione alla morte di Vera Schiopu, una ragazza moldava di 25 anni, trovata impiccata ieri sera nelle campagne tra Ramacca e Paternò. I militari hanno fermato due persone: si tratta del compagno, un manovale romeno, e di un suo amico e connazionale.

Secondo quanto emerso dagli approfondimenti investigativi effettuati dagli uomini dell’Arma i due sarebbero coinvolti nella morte violenta della giovane e potrebbero aver impiccato successivamente il corpo di Vera nel tentativo di simularne il suicidio e depistare le indagini.

Il corpo senza vita di Vera Schiopu è stato ritrovato nella serata di ieri nella casa di campagna in cui viveva, in contrada Sferro. A segnalarne il decesso era stato il compagno, secondo cui la venticinquenne si sarebbe impiccata: una versione che non ha convinto gli investigatori, che hanno deciso di approfondire le indagini e alla fine hanno fatto scattare il fermo del convivente, secondo l’accusa autore del delitto, e dell’amico che potrebbe averlo aiutato a compiere l’omicidio. Sul fatto indaga la procura di Caltagirone.