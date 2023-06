Castellarano, uccide la moglie e si suicida: “Rosa Moscatiello soffriva di problemi psichiatrici” Giampaolo Ravazzini, 62 anni, avrebbe prima ucciso la moglie Rosa Moscatiello per poi gettarsi nel vuoto e togliersi la vita. Secondo gli inquirenti, il 62enne potrebbe aver agito in seguito a un peggioramento delle condizioni di salute della consorte che da tempo soffriva di problemi psichiatrici.

A cura di Gabriella Mazzeo

(Archivio)

Avrebbe prima ucciso la moglie nel letto della loro abitazione di via Castello, a Castellarano, poi si è gettato dal tetto dello stabile. La dinamica dei fatti non è ancora chiara, ma per gli inquirenti Giampaolo Ravazzini, 62 anni,avrebbe prima aggredito la moglie Rosa Moscatiello, ex infermiera 60enne, per poi salire sul tetto dello stabile e gettarsi nel vuoto.

Non vi sono, stando a quanto finora rilevato, lettere di addio che spieghino cosa sia accaduto. I due coniugi sarebbero morti nel silenzio generale in piena notte. Neppure i vicini si sono accorti di nulla e all'esterno della palazzina non vi sono segni che possano raccontare la tragedia consumatasi nella notte tra l'11 e il 12 giugno. I carabinieri di Castellarano stanno ancora indagando per ricostruire la vicenda. Nel quartiere, hanno spiegato i residenti alle forze dell'ordine, si conoscono tutti. La coppia, secondo quanto raccontato, "appariva tranquilla", ma da tempo Moscatiello soffriva di problemi di salute.

L'ex infermiera 60enne soffriva di problemi psichiatrici e il marito si occupava della sua assistenza. La donna, la cui situazione era peggiorata negli ultimi tempi, era seguita da un Centro di salute mentale dell'Ausl. Gli inquirenti ipotizzano che il movente dell'omicidio possa essere legato all'aggravarsi delle condizioni di salute della vittima.

A trovare il corpo del 62enne sull'asfalto sarebbe stato un passante che alle 7.50 di mattina ha chiesto aiuto al 118. Sul posto sono arrivate ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso, ma per l'uomo non vi era più nulla da fare. I vigili del fuoco hanno provato a bussare alla porta dell'appartamento, ma non hanno ricevuto risposta. Il personale del 115 ha raggiunto il terrazzo al primo piano con la scala a pioli e ha trovato il cadavere di Rosa nel letto.

Non è chiaro con cosa sia stata colpita la 60enne: secondo quanto reso noto, è stata esclusa l'ipotesi dell'uso di un coltello. Si parla di un oggetto contundente ancora da verificare. Saranno gli esami autoptici disposti dalla Procura a chiarire quest'aspetto mentre i carabinieri di Castelnovo Monti hanno effettuato i rilievi sul posto. La figlia della coppia, che abita a Sant'Ilario, è stata sentita a lungo nella caserma di Castellarano.