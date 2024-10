video suggerito

Caso Flavia Mello Agonigi: chi è Kristian Emanuele Nannetti, il meccanico arrestato per omicidio Kristian Emanuele Nannetti, un meccanico 34enne italiano, è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. In questura a Pisa avrebbe già confessato di essere stato lui ad uccidere la 54enne di origini brasiliane, residente a Pontedera, il cui cadavere è stato ritrovato in una cisterna a pochi chilometri dalla zona in cui era scomparsa. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Flavia Mello

La svolta nel caso di Flavia Mello Agonigi, 54enne di origini brasiliane, scomparsa da Pontedera da una settimana, è arrivata ieri: è stata trovata morta in una cisterna nella zona di Sant'Ermo, nel comune di Casciana Terme Lari. Kristian Emanuele Nannetti, italiano di 34 anni, ha confessato in questura a Pisa: "L'ho uccisa io." L’arma utilizzata per l’omicidio sarebbe un coltello.

Le indagini, coordinate dalla procura locale, spiegano in una nota della procuratrice Teresa Angela Camelio, "hanno consentito di localizzare l'auto in uso a Flavia Mello Agonigi, regolarmente parcheggiata e chiusa in località Sant'Ermo, nel comune di Casciana Terme Lari." Subito dopo, gli agenti della squadra mobile e del commissariato di Pontedera hanno individuato anche l'abitazione dove è stato trovato il cadavere della vittima.

Il 34enne, meccanico, "residente nello stesso comune, è stato accompagnato in questura a Pisa, dove è stato sottoposto a fermo giudiziario in quanto sospettato di omicidio." "Sì, sono stato io," ha ammesso, durante l’interrogatorio condotto dal pubblico ministero Giovanni Porpora, che ha coordinato le indagini. Ora deve rispondere di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Leggi anche Flavia Mello Agonigi trovata morta dopo la scomparsa a Pontedera: arrestato un uomo per omicidio

Il movente resta da chiarire. La polizia è risalita a lui, che pare conoscesse la vittima, esaminando gli ultimi contatti telefonici della donna.

Stando a quanto ricostruito, venerdì 11 ottobre Flavia sarebbe uscita di casa a Pontedera per recarsi alla discoteca "Don Carlos" di Chiesina Uzzanese, dove sarebbe stata vista per l’ultima volta da un’amica. Intorno all’una, ha lasciato il locale per incontrare una persona, probabilmente proprio il suo assassino. Da quel momento si sono perse le tracce sia di lei che della sua macchina.. Entrambi i suoi cellulari erano spenti.

A denunciarne la scomparsa è stato il compagno, con il quale aveva una relazione da più di 20 anni. Giorni d'angoscia per familiari e amici, preoccupati dal mancato contatto con le sue sorelle in Brasile, con cui Flavia parlava quotidianamente. Le ricerche, e poi il drammatico epilogo.

Per stabilire con chiarezza la causa e la data del decesso, sarà ora necessario attendere i risultati dell'autopsia.