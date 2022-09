Carrefour richiama barrette di farro bio: presenza di solfiti non dichiarati in etichetta Il richiamo scattato per la presenza non dichiarata di solfiti all’interno del prodotto, pericolosi per chi è allergico. L’allerta riguarda uno specifico lotto di barrette ai cereali.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'è una nuova allerta alimentare segnalata nell'apposita selezione del Ministero della Salute. I supermercati Carrefour hanno richiamato un lotto di barrette di fiocchi di farro e farro soffiato con mirtilli rossi, granella di nocciole e cannella a marchio Carrefour Bio perché è stata riscontrata la presenza di solfiti (23 +/- 6 mg/kg) non dichiarati in etichetta.

Il motivo della segnalazione è dunque un richiamo per rischio presenza di allergeni.

Le barrette in questione sono state prodotte per Carrefour GS Spa dall’azienda Poggio del Farro Srl, nello stabilimento di via Bruscoli Cerdello 317/A a Fiorenzuola, nella città metropolitana di Firenze. Sono confezionate in scatole da 125 grammi (5×25 grammi) con il numero di lotto 1812 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 23/12/2023.

Leggi anche Presenza di micotossine cancerogene. Cornflakes venduti alla Lidl richiamati dal Ministero

A scopo precauzionale, è sconsigliato il consumo del prodotto in questione (col relativo lotto) alle persone allergiche ai solfiti; le persone non allergiche a queste sostanze possono consumarle senza preoccupazione.

Non si tratta della prima allerta alimentare legata alla possibile presenza di un allergene. Lo scorso aprile il Ministero della Salute aveva segnalato il richiamo anche della crema di nocciole “Come mi vuoi nuts emotion” con Nocciole Italiane in vasetto da 330 grammi per la possibile presenza di arachidi non dichiarate in etichetta; in precedenza era toccato ad un singolo lotto del Cous Cous 4 cereali biologico di Nuova Terra e ad un di un formato di pasta di mais e grano saraceno, quattro formati di pasta di riso integrale e un formato di pasta di riso integrale e canapa venduti a marchio Bio in, di quello relativo alla pasta integrale a marchio Consilia che viene prodotta dal Pastificio Lucio Garofalo S.p.A.