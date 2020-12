Il campione di body building Alberto Clementi è stato trovato morto nella sua abitazione di Càorle, in Veneto: è mistero fitto sulle cause del decesso. La prima ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di un arresto cardiocircolatorio L’uomo viveva con l’attuale compagna che ha dato l’allarme. Non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri del comune vento e il magistrato di turno. Sono stati prelevati numerosi integratori e farmaci. Antonello Cirnelli eseguirà l’autopsia la prossima settimana. La casa, che si trova in via del Quadrante, nel rione di Santa Margherita, non risulta sottoposta a sequestro.

Stando a quanto riporta la Nuova Venezia, Clementi aveva in gestione una palestra in via Perugia nella zona di Falconera. Il 49enne body builder aveva gareggiato in numerose competizioni, anche di livello internazionale. Era stato a volte anche buttafuori o responsabile di servizio d'ordine nei locali, sia da ballo che di intrattenimento.

Numerose le reazioni degli amici, che hanno inondato la sua bacheca facebook. "Purtroppo ieri ci ha lasciato Alberto Clementi, a parer mio uno dei più grandi bodybuilder italiani (le foto si commentano da sole). Un 2020 veramente terribile specialmente negli ultimi mesi sono morti diversi campioni ancora molto giovani. R.I.P Alberto.Evitiamo retorica e commenti idioti…grazie" scrive il collega Marco Nannipieri. Gli fa eco Michele Radice, anch'egli body builder: "E anche Alberto Clementi ci lascia a soli 49 anni R.i.p maledetto 2020" si legge nel post pubblicato su Facebook. Alberto lascia nel dolore l'adorata mamma, la signora Gianna.