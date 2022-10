Cannabis, l’allarme dopo un sequestro di biscotti e patatine con thc: “Attenzione ai bambini” Sequestrati alcuni prodotti che si acquistano online a un uomo che vive in Alto Adige. Allarme Iss: sono identici a quelli consumati dai bambini.

A cura di Susanna Picone

Biscotti, patatine, e altri alimenti che contengono thc, uno dei principi attivi della cannabis. Un sequestro a Bolzano – a riportare la notizia è il quotidiano Repubblica – ha fatto scattare un “Allerta di Grado 1” da parte dell’Istituto superiore di sanità e del Dipartimento politiche antidroga.

Il problema, che è stato comunicato alle Regioni, all’Aifa, al ministero alla Salute ai referenti regionali per le tossicodipendenze, riguarderebbe soprattutto i bambini. Questo perché alcuni prodotti sono del tutto identici ad altri legali presenti in commercio. I prodotti con thc sono stati sequestrati a un uomo che vive in Alto Adige e che in casa aveva diverse confezioni di biscotti al cioccolato a base di thc, oltre a cereali, caramelle e patatine. Prodotti che aveva comprato online.

In ogni caso, c’è un allarme europeo proprio su questi prodotti reperibili in rete. “Destano particolare preoccupazione le esposizioni pediatriche a questi prodotti, per il fatto che i bambini possono soffrire di eventi avversi gravi e prolungati dopo l’ingestione di Thc. In alcuni casi tali prodotti sono già stati collegati a gravi intossicazioni non letali in Europa”, scrive l’Istituto. Il Thc assunto per via orale può provocare insorgenza ritardata e maggiore durata degli effetti rispetto all’assunzione per inalazione.

Leggi anche Colpito al cuore con una coltellata, 30enne trovato agonizzante in un parcheggio muore in ospedale

Si segnala inoltre il problema dell’esposizione involontaria: “I consumatori che non sono consapevoli di consumare alimenti contenenti cannabis o che non sono consapevoli dell’insorgenza ritardata dei loro effetti avversi possono consumare quantità eccessive di Thc, aumentandone il rischio”. I problemi possono essere di cardiotossicità, ipotensione e neurotossicità soprattutto nei più piccoli.