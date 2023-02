Campobasso, trovato agonizzante in una pozza di sangue in casa dalla madre: morto in ospedale Un uomo di 48 anni è stato trovato agonizzante nella sua abitazione. La madre, sua convivente, ha allertato le forze dell’ordine di Campobasso. Il 48enne è deceduto durante il viaggio in ospedale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un uomo di 48 anni è stato trovato agonizzante nella sua abitazione di Campobasso. La donna ha allertato le forze dell'ordine dopo aver trovato il figlio in camera in una pozza di sangue. Durante i soccorsi e il traporto in ospedale, il 48enne è deceduto. Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine e la Scientifica ha effettuato una serie di rilievi nell'appartamento dove si è consumata la tragedia. Al momento tutte le ipotesi restano aperte.

Secondo quanto finora reso noto e confermato da fonti investigative a Fanpage.it, il 48enne presentava diverse ferite da arma da taglio. La madre dell'uomo lo avrebbe trovato nella tarda mattinata di oggi, steso nel suo letto in una pozza di sangue. Dopo aver allertato i soccorsi avrebbe cercato di fornirgli la prima assistenza.

In aggiornamento