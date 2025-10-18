Camionista ustionato agli occhi dalla soda caustica: incidente sul lavoro in una cartiera di Lucca

Un camionista di 54 anni ha riportato gravi ustioni al viso e alle braccia per essere stato in contatto con soda caustica mentre era all’interno della cartiera Ds Smith di Porcari, nella Piana di Lucca. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Grave incidente sul lavoro a Lucca. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto un camionista di 54 anni ha riportato gravi ustioni al viso e alle braccia: poco prima era entrato in contatto con soda caustica mentre era all'interno della cartiera Ds Smith di Porcari, nella Piana di Lucca. Subito l'uomo è stato soccorso sul posto: i sanitari del 118 lo hanno trasferito in codice rosso al Centro grandi ustioni del nosocomio pisano. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita: gli schizzi di soda caustica finiti sugli occhi ad ora non pregiudicano il rischio di perdere la vista. I medici stanno facendo il possibile.

Ora intanto sull'accaduto indagato anche i tecnici della sicurezza sul lavoro dell'Asl. Spetterà a loro, insieme alle forze dell'ordine, ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente. Da capire se nella cartiera erano state seguite tutte le norme di sicurezza.

Nella giornata di oggi purtroppo non è l'unico incidente sul lavoro. Un operaio di 42 anni è morto intorno alle 8 di questa mattina: si chiamava Andy Mwachoko, di origini nigeriane e da anni residente in Italia. Dalle prime informazioni l'uomo stava spostando alcune reti metalliche nel cantiere di Torino Expo per trasportarle a Torino Esposizioni, quando sarebbe stato travolto dal peso delle reti che si sono sganciate mentre una Gru le stava sollevando per portarle via. Quando sono arrivati i sanitari del 118 l'uomo era già andato in arresto cardiaco a causa delle gravi lesioni riportate nell'urto.

La Cobar, l'azienda nella quale lavorava Andy, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Andy lavorava con tutti i dispositivi previsti dalle norme della sicurezza sul lavoro. Questo non ha purtroppo evitato la sciagura. Dalle prime ricostruzioni sembra che si sia trovato sulla traiettoria di un supporto di un carico di materiali mentre stava svolgendo ordinarie procedure di lavoro. Il carico ha ceduto, colpendolo direttamente. La comunità di Cobar si stringe alla famiglia e ai cari di Andy".