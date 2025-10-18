Operaio schiacciato dalle reti della nuova biblioteca di Torino Expo, morto Andy Mwachoko: lascia 3 figli

È morto schiacciato da alcune reti metalliche che doveva trasportare da un cantiere all’altro a Torino, l’operaio 42enne Andy Mwachoko, da anni in Italia. L’uomo lascia la moglie e 3 figli e si trovava a Torino per lavorare, anche se era residente in Puglia.

immagine di repertorio

Un operaio di 42 anni è morto intorno alle 8 di questa mattina, sabato 18 ottobre, in un incidente sul lavoro. Andy Mwachoko, di origini nigeriane e da anni residente in Italia, stava spostando alcune reti metalliche nel cantiere di Torino Expo per trasportarle a Torino Esposizioni. Secondo una prima ricostruzione effettuata dopo l'incidente, sarebbe stato travolto dal peso delle reti che si sono sganciate mentre una Gru le stava sollevando per portarle via.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, ma l'uomo era già andato in arresto cardiaco a causa delle gravi lesioni riportate nell'urto. I tentativi di rianimarlo fatti dai sanitari e dai colleghi non sono bastati purtroppo a salvargli la vita. Sul posto è intervenuta anche la polizia del commissariato Barriera Nizza, le squadra volanti e della polizia scientifica, ispettori Spresal dell'Asl e il medico legale.

"Andy lavorava con tutti i dispositivi previsti dalle norme della sicurezza sul lavoro – sottolinea Cobar, l'azienda nella quale lavorava Andy, l'operaio deceduto -. Questo non ha purtroppo evitato la sciagura. Dalle prime ricostruzioni sembra che si sia trovato sulla traiettoria di un supporto di un carico di materiali mentre stava svolgendo ordinarie procedure di lavoro. Il carico ha ceduto, colpendolo direttamente. La comunità di Cobar si stringe alla famiglia e ai cari di Andy".

L'azienda ha anche riferito di essere a completa disposizione delle autorità per tutti gli accertamenti. "Anche per questo, i vertici dell'azienda stanno raggiungendo Torino – sottolineano nella nota poi affidata anche agli organi di stampa che hanno riportato la notizia -. Non ci sono parole per colmare il vuoto e lo sgomento che casi come questi provocano in tutti noi"

"Una giornata drammatica, a nome di tutta la città esprimo la vicinanza ai famigliari di Andy, alla moglie e ai tre figli, è una tragedia per tutta Torino". A dirlo è il sindaco Stefano Lo Russo, arrivato subito nel cantiere luogo dell'incidente. "Questo operaio dipendente della ditta Cobar, che ha altre decine di cantieri Pnrr in giro per l'Italia, era qui a Torino per lavorare, ma era residente in Puglia. Siamo molto scossi".