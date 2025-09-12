Camion urta cestello, operai precipitano in strada per 4 metri, ricoverati in Rianimazione a Pescara

Il grave incidente sul lavoro è avvenuto oggi poco dopo le 9 sulla strada statale 602, nel territorio del Comune di Villanova di Cepagatti, in provincia di Pescara. I feriti sono un uomo di 45 anni e uno di 29 anni operato d’urgenza.

Due giovani operai sono ricoverati in gravi condizioni in rianimazione all'ospedale di Pescara dopo un terribile incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi venerdì 12 settembre. Secondo una prima ricostruzione, i due sono precipitati da un cestello sul quale stavano lavorando in strada facendo un volo nel volo da circa quattro metri di altezza. L'incidente è avvenuto poco dopo le 9 sulla strada statale 602, nel territorio del Comune di Villanova di Cepagatti, in provincia di Pescara.

I feriti sono un uomo di 45 anni di origine straniera e un 29enne italiano. Secondo le prime notizie, i due operai erano impegnati i alcuni lavori in altezza sotto un ponte autostradale ed erano quindi su un cestello quando, per motivi ancora da chiarire, un camion di passaggio ha urtato il mezzo da lavoro facendo perdere l’equilibrio ai due lavoratori che sono caduti nel vuoto con un terribile urto a terra.

Dopo l’allarme ai numeri di emergenza, sul posto sono accorsi in poco tempo i sanitari del 118 con due ambulanze che hanno preso in carico i due lavoratori stabilizzandoli prima di trasportarli d’urgenza in pronto soccorso. Vista la gravità dei fatti, la centrale operativa ha inviato su posto anche un elicottero di soccorso che ha provveduto al trasferimento degli operai in ospedale.

Uno dei due feriti, l'operaio italiano, è stato sottoposto immediatamente ad un intervento chirurgico d’urgenza. Entrambi sono ora ricoverati nel Reparto di Rianimazione con prognosi riservata per politraumi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e i carabinieri della Stazione di Cepagatti, che hanno effettuato i rilievi del caso e ascoltato i testimoni per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti. Sul posto anche i tecnici dell'Ispettorato del lavoro per verificare la presenza delle misure di sicurezza necessarie. L’ennesimo incidente sul lavoro sul lavoro in Abruzzo a pochi giorni da quello mortale a Vittorito, in provincia de L’Aquila.