Camion travolge furgone dei servizi sociali fermo sulla corsia di emergenza: morta 26enne sull'A4 L'incidente stradale è avvenuto martedì 17 dicembre, poco dopo le 13, lungo l'autostrada A4, tra gli svincoli di Cessalto e Noventa di Piave. La vittima era una psicologa in servizio per conto del Comune di Venezia.

A cura di Biagio Chiariello

Un tragico incidente è avvenuto poco dopo le 13 di oggi, martedì 17 dicembre, sull'autostrada A4 nel tratto tra Cessalto e Noventa di Piave, in direzione Venezia. Un tir proveniente dalla Repubblica Ceca ha investito un veicolo dei servizi sociali del Comune di Venezia, fermo a causa di un guasto sulla corsia di emergenza.

Nell'incidente ha perso la vita una ragazza di 26 anni, mentre l'uomo che si trovava a bordo con lei è rimasto gravemente ferito. Altri due uomini, invece, sono usciti illesi. Sul posto sono arrivate le ambulanze e i vigili del fuoco. Le squadre dei vigili del fuoco, giunte da Motta di Livenza, San Donà e Mestre, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dal camion l’autista, rimasto illeso.

Dopo i tentativi di soccorso, il personale medico non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso dell'operatrice. La 26enne era una psicologa. Sul posto anche il personale ausiliario dell’autostrada e la Polstrada per i rilievi e per determinare le cause dell'incidente.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente ed è stata commentata dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro: "A nome di tutta la città e mio personale voglio esprimere il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di una giovane psicologa di soli 26 anni, dipendente della cooperativa Cosep che svolge per il Comune i servizi del drop-in ("Stop and go" e "New way") per le persone più fragili. Purtroppo è stata coinvolta in un incidente mortale in autostrada, mentre era in servizio. Arrivino le più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi. La sua dedizione alla professione e al benessere degli altri rimarrà nel ricordo di tutti coloro che l'hanno conosciuta".

L'assessore alla coesione sociale Simone Venturini ha riferito la notizia durante la seduta del consiglio comunale in corso nel primo pomeriggio: "È una notizia tragica, ci uniamo alla famiglia della vittima e ci stringiamo alla persona ferita".