Camion si ribalta e perde carico di polli sull'E45 a Ravenna: strage di volatili sulla superstrada Il camion, che trasportava pollame, si è ribaltato al chilometro 236, vicino all'uscita di Casemurate in direzione Cesena. Purtroppo molti esemplari sono deceduti.

A cura di Biagio Chiariello

I polli finiti sulla carreggiata sull'E45

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di martedì, poco prima delle 13:30, lungo il tratto della E45 che attraversa la provincia di Ravenna. Un autoarticolato adibito al trasporto di pollame si è ribaltato nei pressi del chilometro 236, non lontano dallo svincolo per Casemurate, mentre procedeva in direzione Cesena. Il mezzo pesante, per cause ancora da accertare, ha perso stabilità finendo su un fianco e disperdendo il carico sulla carreggiata.

L’impatto ha avuto conseguenze anche per gli animali a bordo del camion: molti polli sono stati sbalzati fuori dal veicolo e si sono ritrovati sulla strada. Alcuni esemplari sarebbero deceduti a causa dello schianto, mentre altri si sono dispersi nelle vicinanze, rendendo necessario l’intervento degli operatori per recuperarli in sicurezza.

Le cause dell’incidente restano ancora da chiarire, ma secondo i primi rilievi sembrerebbe che nessun altro mezzo sia stato coinvolto. Saranno le indagini della polizia stradale a determinare se il ribaltamento sia stato provocato da un errore umano, da un guasto tecnico o da condizioni avverse della strada.

Sul luogo dell'incidente sono giunti tempestivamente i tecnici di Anas, le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco per gestire l’emergenza e liberare la carreggiata. Il tratto della E45 in direzione Cesena è stato interdetto al traffico per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo incidentato. I veicoli in transito sono stati deviati obbligatoriamente all'uscita di Standiana – Mirabilandia, con possibilità di rientro allo svincolo di Casemurate.

Le operazioni di ripristino si sono protratte per diverse ore al fine di garantire la riapertura della strada nel minor tempo possibile e ridurre al minimo i disagi alla circolazione.