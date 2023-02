Camion sbatte contro il ponte e resta incastrato in verticale, l’incredibile incidente a Vittoria Un incredibile incidente quello che si è verificato in mattinata in provincia di Ragusa, sulla ex statale 115 incrocio provinciale 2.

A cura di Biagio Chiariello

Foto di Franco Assenza

È un incidente che ha lasciato a bocca aperta tutti gli automobilisti che questa mattina, 20 febbraio, hanno transitato sulla strada comunale per Vittoria, in provincia di Ragusa, allo svincolo per Acate. Un autoarticolato è rimasto incastrato sotto un ponte in posizione verticale.

Fortunatamente non ci sono feriti anche perché all'interno del mezzo non c'era il conducente: il camion infatti si trovava sopra un carro attrezzi che lo stava portando in un'officina.

Probabile che il conducente, sbadatamente, non abbia pensato al carico che stava portando trasportando e con il veicolo che aveva sul vano di trasporto, un furgone della Parmalat, ha finito per urtare il ponte della strada comunale (ex Statale 115), che sarebbe peraltro in condizioni precarie da diversi anni.

Foto di Franco Assenza

L'autocarro è stato quindi proiettato all'indietro e ha finito per incastrarsi con la sua parte anteriore su una trave del sovrappasso restando sospeso verticalmente, tra l'incredulità dei passanti.

Sul posto i vigili del fuoco di Vittoria, la polizia locale e i carabinieri. Il conducente del carro attrezzi, che si è fermato un centinaio di metri più avanti dell'impatto, è illeso. Il traffico nella zona è in tilt da questa mattina.