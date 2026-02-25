Camion precipita in una scarpata per centinaia di metri, muore il conducente: l’incidente a Catanzaro

Tragico incidente a Catanzaro, dove un camion è precipitato in una scarpata per alcune centinaia di metri. Morto il conducente, il 61enne Antonio Nisticò. Sul posto i Vigili del Fuoco per le complesse operazioni di recupero e i Carabinieri per i rilievi.

Tragico incidente nella giornata di oggi, mercoledì 25 febbraio, in via Barlaam da Seminara, a Catanzaro, dove un camionista è dopo che il mezzo sul quale viaggiava è finito in una scarpata profonda alcune centinaia di metri.

Stando a una prima ricostruzione, riportata dalla Gazzetta del Sud, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo pesante, finendo per oltrepassare il bordo della carreggiata. La vittima dell'incidente si chiamava Antonio Nisticò e aveva 61 anni, era imprenditore nel settore del movimento terra.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro con il supporto di personale Speleo alpino fluviale e dell'elicottero del Reparto volo di Lamezia Terme. Il mezzo pesante è precipitato in una zona impervia, rendendo complesse le operazioni di salvataggio.

Dall'alto è intervenuto anche l'elicottero Drago VF68, che ha permesso di localizzare con precisione il punto d'impatto del mezzo pesante e coordinare le difficili manovre di recupero del camionista precipitato.

I Vigili del Fuoco hanno successivamente raggiunto il mezzo e hanno recuperato il conducente del camion con l'impiego dell'elicottero e degli elisoccorritori.

Una volta portato in una zona sicura, il 61enne è stato affidato al personale sanitario del 118 che, tuttavia, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto sul fondo della scarpata dove è precipitato il camion.

Insieme ai soccorritori, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Gagliano per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità o problemi di natura meccanica al mezzo pesante.