Camion perde blocco di cemento in curva, donna colpita in pieno sulla bici muore schiacciata Dina Zanatta, una donna veneta residente poco lontano dal luogo dell’incidente stradale mortale. a Cavrié di San Biagio di Callalta, è morta sul colpo dopo essere stata colpita da un grosso blocco di cemento.

Colpita in pieno da un grosso blocco di cemento caduto improvvisamente da un camion che procedeva sulla stessa strada lungo la quale lei andava in bicicletta. Così è morta tragicamente oggi Dina Zanatta, una donna veneta residente poco lontano dal luogo dell'incidente stradale mortale. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 giugno nel comune di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso.

L'incidente mortale poco dopo le 16.30 di oggi su una rotonda nell'abitato di Cavriè, in via Valdigro. La vittima, una pensionata di 76 anni, stava percorrendo le stradine della zona dove è residente quando è avvenuta la tragedia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, all'altezza di una curva, il camion, che stava trasportando una gru, ha perso un carico di cemento che si è staccato ed è finito in strada sulla parte sinistra della carreggiata.

Il grosso pezzo, un blocco di cemento che serviva a stabilizzare la gru, che era stata prelevata da un cantiere per essere trasportata altrove, ha colpito in pieno la donna che proprio in quel momento stava passando in sella alla sua bicicletta e per lei non vi è stato scampo. Inutili per lei i successivi soccorsi da parte dei vigili del fuoco e dei sanitari del Suem 118. Una volta liberata dal carico dai pompieri, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto praticamente sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso che serviranno ad accertare l'esatta dinamica dei fatti e le eventuali colpe. Sulla tragedia la Procura di Treviso avvierà un'inchiesta. La notizia della morte tragica della donna ha destato sconcerto e cordoglio nella comunità locale dove la 76ene viveva e dove lascia marito, due figli e i nipoti.