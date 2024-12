video suggerito

Camion in manovra schiaccia due operai a Cagliari: morto Stefano, aveva 57 anni. Ferito il collega Il dramma in un’officina a Elmas, nella zona industriale. A perdere la vita Stefano Deiana che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe rimasto schiacciato da un camion. Ferito gravemente un suo collega. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano Deiana

Ennesima tragedia sul lavoro in Sardegna. Stefano Deiana, un operaio di 57 anni e dipendente della Carvi Srl, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nella zona industriale di Elmas. L’uomo è rimasto schiacciato da un camion mentre si trovava in un’officina di via delle Miniere, al civico 18. Con lui c'era un collega senegalese, rimasto gravemente ferito e ora ricoverato in codice rosso presso l’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni restano critiche.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 18 dicembre. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e gli ispettori dello Spresal, chiamati ora a fare chiarezza sull’accaduto. La dinamica esatta è ancora al vaglio delle autorità, ma dalle prime ricostruzioni sembra che i due lavoratori siano stati travolti mentre un grosso mezzo veniva posizionato su una pedana. Nonostante i soccorsi tempestivi, per Stefano Deiana non c’è stato nulla da fare.

Deiana, conosciuto e apprezzato da colleghi e amici, era un operaio esperto, che da anni svolgeva il suo lavoro con grande dedizione. La sua passione per la professione e la serietà con cui la affrontava erano qualità riconosciute da tutti.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato un profondo vuoto tra chi lo conosceva. Questo tragico evento si aggiunge a una lunga lista di incidenti sul lavoro che purtroppo continuano a mietere vittime in tutta Italia. Un fatto che richiama l’urgenza di interventi mirati per garantire maggior sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenire simili tragedie in futuro.