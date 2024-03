Camion bestiame va a fuoco sull’autostrada: vitelli bloccati sul mezzo muoiono tra le fiamme La maggior parte degli animali purtroppo è rimasta bloccata nel camion e i vitelli sono morti in maniera atroce nell’incendio. Solo una quindicina quelli messi in salvo che si sono dispersi nell’area circostante, tra i campi e la carreggiata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Il camion incendiato con gli animali a bordo

Terribile incidente nelle scorse ore nel tratto piemontese dell’autostrada A5 Torino-Aosta. L’improvviso incendio di un camion che trasportava animali vivi, dei vitelli, ha scatenato il caos nel tratto tra le uscite di Volpiano e Settimo Vittone, nella città metropolitana di Torino. Inevitabile la chiusura dell'autostrada nel tratto interessato lungo la carreggiata in direzione Torino. Alcuni vitelli che sono riusciti a scappare, infatti, si sono dispersi nell’area circostante, tra i campi e la carreggiata.

La maggior parte degli animali però purtroppo è rimasta bloccata nel camion e i vitelli sono morti in maniera atroce nell’incendio. L’incidente nelle prime ore di oggi, poco prima dell’alba di martedì 19 marzo, quando, per motivi ancora da chiarire, l’autoarticolato ha preso fuoco. L’autista del mezzo si è subito fermato a bordo strada e ha tentato di liberare gli animali ma poco dopo ha dovuto rinunciare per le fiamme che avevano avvolto il mezzo pesante.

Della sessantina di vitelli che erano trasportati sul camion, solo una quindicina sono riusciti a salvarsi mentre per gli altri non c’è stato nulla da fare. Illeso invece il camionista che non ha potuto fare altro che aspettare l’arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco, accorsi con diverse squadre, hanno spento l’incendio mettendo in sicurezza la zona.

Per consentire i soccorsi ma anche per evitare eventuali incidenti causati dagli animali in giro sulla carreggiata, il tratto autostradale è rimasto chiuso per gran parte della mattinata sulla carreggiata in direzione sud con l’uscita obbligatoria a Volpiano.

Sul posto anche la polizia stradale e i veterinari dell’Asl torinese. L'autostrada è stata riaperta al transito dei veicoli solo nella tarda mattinata, intorno a mezzogiorno, ma solo in parte visto che il tratto è percorribile a una sola corsia, nell'attesa che il camion bestiame venga rimosso.