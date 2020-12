Si chiama Mario, è un ragazzino di soli 12 anni di Caltanissetta e si è reso protagonista di un bel gesto di generosità donando tutti i suoi risparmi alla Croce Rossa della sua città. In una lettera l'adolescente ha scritto: "In occasione delle festività natalizie, considerato il momento particolare in cui ci troviamo, ho pensato di devolvere alle persone più bisognose, da voi assistite, questa somma frutto dei miei risparmi. Spero che magari possa servire ad aiutare qualche mio coetaneo non fortunato come me. Vi ringrazio e vi auguro buone feste". Il ragazzino ha consegnato i suoi risparmi Nicolò Piave, presidente della sezione di Caltanissetta della CRI. "I soldi – dice Piave – li utilizzeremo per comprare dei giocattoli a qualche famiglia che abbiamo già individuato. E questo è il nostro Natale. Donare è più bello che ricevere. Mario rappresenta simbolicamente tutti i volontari che in questo periodo hanno donato il loro tempo, i loro risparmi, la propria competenza per gli altri. Questo è il Natale dei volontari della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta. A volte non serve guardare oltre, chi ci insegna la solidarietà spesso ha pochi anni, ma un cuore grande. Il gesto semplice e spontaneo di Mario ha colpito tutti".

Coronavirus, il bollettino della Sicilia

Nelle ultime 24 ore in Sicilia la curva è tornata a salire: sono stati infatti 682 i nuovi positivi su 5.630 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 12,1%. Le vittime oggi sono 15. Nuovo aumento anche per quanto riguarda i ricoveri: 17 in più rispetto a ieri, di cui 4 in terapia intensiva e 13 in regime ordinario. Gli attuali positivi nella regione sono 33.167 con un calo di 123 unità. I guariti sono 790. La distribuzione nelle province vede Catania 92, Palermo 197, Messina 195, Ragusa 14, Trapani 29, Siracusa 55, Agrigento 28, Caltanissetta 10, Enna 62.