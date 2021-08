Caldo torrido e temperature oltre 45 gradi, giovedì bollino rosso in 10 città: l’elenco Se nella giornata di oggi sono 8 le città da bollino rosso per caldo intenso, giovedì se ne aggiungono altre due, entrambe al nord dove proprio domani l’ondata di calore si farà sentire maggiormente. Per tutte loro è allerta di livello 3 che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone anche sane e attive.

A cura di Antonio Palma

Si intensificano ancora di più gli effetti dell'ondata di calore portata dall'anticiclone africano sull’Italia. Tra mercoledì e giovedì infatti le temperature massime raggiungeranno nuovi picchi record per questa stagione, interessando sia le regioni del nord sia quelle del sud, ma il caldo asfissiante proseguirà almeno per tutto il weekend senza tregua. A preoccupare, oltre ai picchi fatti registrare dai termometri, è proprio la durata di questi eventi sembra essere davvero piuttosto lunga tanto da spingere il sistema di alert del Ministero della Salute a segnalare per giovedì bollino rosso per ondate di calore in dieci città e bollino arancione in altre otto.

Ondate di caldo record: oggi 8 città da bollino rosso

Se nella giornata di oggi sono 8 le città da bollino rosso per caldo intenso, giovedì infatti se ne aggiungono altre due, entrambe al nord dove proprio domani l’ondata di calore si farà sentire maggiormente. Oltre a Bari, Campobasso, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Palermo e Perugia, si aggiungono Bologna e Trieste dove domani si raggiungeranno i 38 gradi. Per tutte loro è allerta di livello 3 che "indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani". Tanto più prolungata è l’ondata di calore, infatti, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Giovedì 12 agosto bollino rosso in 10 città

Giovedì 12 agosto bollino arancione invece per altre 8 città sulle 27 sparse per la Penisola che fanno parte del monitoraggio del Ministero della salute. Giovedì nessuna delle città monitorate avrà il bollino verde. Le regioni più colpite sono quelle del Sud e le due isole maggiori, ma l'afa crea disagi anche al Centro-Nord dove da domani si raggiungerne i picchi di temperatura per questa estate. Da giovedì infatti se al sud e nelle Isole i termometri faranno segnare ancora 40 gradi ma sotto i 45, al Nord le temperature saliranno diffusamente oltre i 35 gradi.