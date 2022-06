Caldo rovente e siccità, la prossima settimana si raggiungeranno i 40 gradi: le previsioni meteo Il caldo rovente ci farà compagnia almeno per i prossimi 7 giorni, con l’anticiclone africano Scipione che lascerà il posto a un’altra figura anticiclonica di origine sub-tropicale. Previsioni meteo weekend: solo al sud nubi irregolari domenica.

A cura di Redazione Meteo

Staffetta di anticicloni africani e caldo rovente che ci farà compagnia almeno per i prossimi sette giorni. Le previsioni meteo non fanno ben sperare sotto il profilo della siccità in Italia. L’anticiclone africano Scipione lascerà il posto a un’altra figura anticiclonica di origine sub-tropicale, in una sorta di staffetta che arroventerà l’Italia nel corso della prossima settimana. Secondo gli esperti meteo, i termometri raggiungeranno anche i 40 gradi.

Le città più calde: dove si raggiungeranno i 40 gradi

Dopo un weekend in prevalenza soleggiato e molto caldo, fatta eccezione per alcuni temporali su Calabria e Sicilia, a partire dalla prossima settimana l’Italia dovrà infatti fare i conti con una nuova e intensa ondata di caldo. A dominare la scena – fanno sapere gli esperti meteo – sarà ancora il famigerato anticiclone africano che continua a inviare masse d'aria di origine sub-tropicale molto calde e umide sul bacino del Mediterraneo. Il picco di questa nuova ondata di caldo verrà raggiunto verosimilmente tra il solstizio d'Estate (martedì 21 giugno), che rischia di diventare il più caldo dal 2003 e venerdì 24. Su molte città ella Pianura Padana, come a Bologna e Ferrara, si potrebbero raggiungere i 40 gradi, fino a 37/38 a Milano, Mantova e Pavia; clima rovente anche al Centro con picchi fino a 36/38 a Roma, Terni e Firenze. Anche al Sud poi si raggiungeranno valori superiori ai 36 gradi su molte città. L’esperto de ilmeteo.it Mattia Gussoni avvisa inoltre che il caldo non mollerà la presa neppure durante la notte.

Previsioni meteo weekend

Intanto, vediamo nei dettagli le previsioni meteo per le prossime ore: oggi, sabato 18 giugno, è una giornata di sole e caldo al nord e al centro, mentre al Sud sono attesi alcuni temporali pomeridiani su Calabria e Sicilia sudorientale. Domani, domenica 19 giugno, sole prevalente e caldo in aumento al nord, al centro cielo sereno e caldo estivo. Al sud invece ancora nubi irregolari, ma in un contesto soleggiato.