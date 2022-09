Caldo africano fino a giovedì, poi maltempo e temporali: le previsioni meteo della settimana L’anticiclone “Bacco” porterà bel tempo e caldo su tutta la Penisola fino a giovedì 15 settembre, quando un calo di pressione riporterà le temperature alle medie stagionali, col rischio di violenti acquazzoni nel weekend.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Foto d’archivio

Risalgono le colonnine del mercurio questa settimana: sole e caldo ovunque nei primi giorni di questa settimana, in particolare nelle grandi isole, dove le temperature sfioreranno addirittura i 40° gradi nella giornata di mercoledì 14 settembre.

Il ritorno dell'anticiclone africano è dovuto a una depressione ad ovest del Portogallo e al conseguente richiamo di venti molto caldi dalle terre sahariane. Si prevedono quindi cieli in prevalenza sereni o al massimo poco nuvolosi. Nelle ore più calde sarà possibile qualche addensamento a ridosso dei rilievi, specie su quelli alpini, ma il rischio di precipitazioni si manterrà piuttosto basso.

Maltempo e temporali da giovedì 15 settembre

Tuttavia il colpo di coda dell'estate durerà poco: a partire da giovedì 15 settembre, un calo di pressione permetterà il transito di un fronte atlantico che inizierà a disturbare il meteo al Nord e al Centro, con qualche pioggia e alcuni temporali. Diversa la situazione al Sud e sulle due isole maggiori, dove sembrerà di essere nuovamente in pieno agosto.

Una vera batosta autunnale è attesa verso il fine settimana, quando tutto il Paese si libererà dalla morsa dell'anticiclone "Bacco" e le temperature saranno in linea con la media del periodo. In particolare ci si aspetta un forte peggioramento del tempo dal nordest verso le regioni adriatiche centro-meridionali, ma anche su Lazio e Campania. L'arrivo di aria più fredda in contrasto con quella calda preesistente potrebbe dar vita a nubifragi e alluvioni lampo.

Previsioni meteo domani martedì 13 settembre

Al Nord Italia la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo e cielo poco nuvoloso. Soltanto sulle zone alpine la nuvolosità potrà essere maggiore, ma senza piogge. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, i mari risulteranno poco mossi. Temperature massime comprese tra i 25° e i 31° gradi

Anche al Centro e in Sardegna, grazie alla presenza dell'anticiclone, si prevede un cielo soleggiato o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno debolmente da quadranti variabili e i mari risulteranno poco mossi. Temperature massime comprese tra i 26° e i 31° gradi.

Al Sud e nelle isole il cielo si presenterà sereno su tutte le regioni, ed eccezione del lato ionico della Sicilia, dove ci sarà una maggior nuvolosità, ma anche in questo caso senza precipitazioni. I venti soffieranno ancora dai quadranti settentrionali mitigando il clima estivo. I mari saranno poco mossi. Temperature massime comprese tra i 24°e i 30° gradi.