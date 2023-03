Cagnolina impiccata sotto a un ponte a Siniscola, salvata da due ragazze di passaggio Sono state due ragazze a lanciare l’allarme e salvare la vita della piccola Luce. La cagnolina è stata trovata impiccata sotto a un ponte a Siniscola in provincia di Nuoro.

A cura di Chiara Ammendola

La cagnolina dopo il salvataggio

L'avevano impiccata sotto a un ponte e lasciata a morire così la cagnolina trovata questa mattina a Siniscola, comune sardo della provincia di Nuoro, da due passanti. Le giovani ragazze che hanno rivenuto l'animale stavano passeggiando quando sono state attirate da alcuni lamenti che le hanno portate nei pressi di un sottopasso dove hanno fatto la macabra scoperta.

A raccontare l'accaduto sono state proprio le due salvatrici di quella che è stata già soprannominata Luce. Le ragazze, che hanno immediatamente allertato i carabinieri, hanno riferito che questa mattina stavano passeggiando quando hanno udito dei lamenti provenire dal sottopasso della strada comunale che dalla cittadina di Siniscola porta alla chiesa di Sant’Elene.

La cagnolina Luce dopo essere stata salvata

Una volta raggiunto il ponto hanno trovato un cane impiccato. L'animale era ormai allo stremo e probabilmente lottava da ore per cercare di liberarsi dal cappio che lo soffocava: le due hanno infatti raccontato che nel tentativo di cercare un appiglio al muro di cemento che le stava accanto, la cagnolina si è consumata le unghie arrivando a perdere parecchio sangue.

Le ragazze hanno sollevato l'animale in modo che non si strozzasse e hanno poi chiesto l'intervento dei carabinieri. La piccola è stata soccorsa e portata nella clinica convenzionata con il Comune, la cooperativa il Cucciolo che si occupa di recuperare gli animali feriti ed i randagi. Gli stessi militari hanno avviato le indagini per risalire all’autore del gesto.

Intanto alla cagnolina le sue salvatrici insieme con i volontari del centro hanno dato il nome di Luce: “Nonostante la tremenda avventura di stamattina è socievole, ci scodinzola affettuosa appena la guardiamo – scrivono in un post Facebook – la chiameremo Luce”