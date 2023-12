Cagnolina ferita e immobile, l’amico pastore maremmano attira i soccorsi sul posto e la salva La bella storia a lieto, che vede come protagonisti due amici a quattro zampe, arriva da Ostuni dove la cagnolina è stata infine soccorsa dai vigili del fuoco e affidata alle cure di un veterinario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Ferito alle zampe e impossibilitato a muoversi, un esemplare femmina di pastore maremmano ha trovato la salvezza grazie al suo fedele amico, un altro pastore maremmano che ha attirato l'attenzione di un passante portandolo fin sul posto e facendo scattare la macchina dei soccorsi. La bella storia a lieto, che vede come protagonisti due amici a quattro zampe, arriva da Ostuni dove la cagnolina è stata infine soccorsa dai vigili del fuoco e affidata alle cure di un veterinario.

L'episodio nella mattinata di oggi, mercoledì 27 dicembre, in una zona di campagna lungo la strada Ostuni-San Michele, in contrada Salinola. Qui infatti il pastore maremmano ha trascinato un residente della zona che cercava di dargli da mangiare. Il cane, così come la sua amica a quattro zampe, infatti è conosciuto in zona dove in molti gli danno da mangiare. Questa volta però l'animale si è comportato in maniera differente. Invece di mangiare il cibo, ha cercato in tutti i modi di attirare l'uomo verso una zona più lontana e appartata dove giaceva a terra la sua amica.

Così si è scoperto che sotto un albero vi era l'altro cane conosciuto in zona e che non si vedeva da qualche giorno. Il cane era disteso nel prato, con difficoltà deambulatorie alle gambe posteriori e impossibilitato quindi a camminare. L'uomo quindi ha allertato la polizia locale che è intervenuta insieme a una veterinario ASL e ai volontari dell'Enpa. Dopo aver constatato i fatti, è stato chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti per recuperare l'animale dalla zona impervia con un telo apposito.

Il cane infine è stato accolto da una clinica veterinaria della zona che gli ha prestato le prime cure. Inizialmente si pensava fosse stato investito ma i medici avrebbero invece diagnosticato un problema di salute per il quale ora è curato.

"La sinergia tra tutti, incluso il lavoro incessante dei volontari dell'Enpa Ostuni, dimostra che con meno critiche e più collaborazione possiamo davvero incidere sulla sicurezza delle strade provinciali per randagi, ciclisti e automobilisti" ha commentato l’assessore Laura Greco.