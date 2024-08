video suggerito

Cagliari, va a spegnere incendio ma si schianta con l'auto: morto agente della Forestale di 24 anni Michele Murenu, 24 anni, è morto a seguito di un incidente stradale che si è verificato ieri lungo la provinciale 80. Insieme a una collega, l'agente del Corpo Forestale stava raggiungendo una zona a Santadi in cui era in corso un incendio.

A cura di Davide Falcioni

Michele Murenu, un agente del Corpo Forestale di 24 anni, è morto a causa di un incidente stradale che si è verificato ieri lungo la provinciale 80. Insieme a una collega, il giovane stava raggiungendo una zona a Santadi in cui era in corso un incendio. Per cause ancora da chiarire, l'auto di servizio sulla quale i due viaggiavano è uscita fuori strada su uno sterrato, ribaltandosi più volte. Non è stata coinvolta nessun'altra vettura.

Il 24enne è stato trasportato d'urgenza con l'elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi ed è morto poco dopo. Ferita fortunatamente in modo lieve la collega che era in auto con lui. Per estrarre i due agenti dall'abitacolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Michele Murenu era originario di Assemini e aveva festeggiato il compleanno il 18 agosto. Nella sua vita lo sport era presente da quando era piccolo: era infatti mezzofondista del Cagliari Marathon club.

A nome dell'Assemblea sarda, il presidente del consiglio regionale Piero Comandini ha espresso dolore e partecipazione per la morte del giovane agente: "Il suo sacrificio, la sua abnegazione, il suo senso del dovere – si legge in una nota – rappresenteranno un esempio per tutti noi. Chi difende il nostro territorio resterà per sempre un simbolo per la Sardegna". Il presidente ha espresso solidarietà agli uomini e alle donne del Corpo forestale di tutta l’isola, impegnati anche questa estate nella lotta contro il fuoco e ha inviato gli auguri di pronta guarigione alla collega di Murenu, rimasta ferita nello stesso incidente.