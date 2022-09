Cagliari, travolto sulle strisce da un’auto pirata: Gianluca Tolu muore dopo 5 giorni È morto dopo cinque giorni di agonia in ospedale, il 45enne Gianluca Tolu investito da un’auto a Cagliari mentre attraversava sulle strisce pedonali. La donna alla guida dell’auto si era inizialmente data alla fuga.

A cura di Chiara Ammendola

Non ce l'ha fatta il 45enne Gianluca Tolu, investito e ucciso da un'auto a Cagliari nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Dopo cinque giorni di agonia è morto all'ospedale Brotzu del capoluogo sardo dove era ricoverato nel reparto di Rianimazione. Troppo gravi le ferite riportate nell'investimento avvenuto mentre l'uomo attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Mirrionis a Cagliari.

Alla guida della vettura che lo ha travolto, una Citroen C1, una donna di 26 anni che è fuggita senza prestare soccorso a Tolu, rimasto sull'asfalto dopo il violento impatto. A soccorrerlo alcuni residenti della zona che hanno udito il forte rumore provocato dall'impatto e hanno lanciato l'allarme: sul posto sono sopraggiunti i soccorritori del 118 insieme con gli agenti della polizia municipale e quelli della squadra mobile.

Inizialmente gli agenti hanno ipotizzato potesse trattarsi di un pestaggio visto che il 45enne è stato trovato riverso sull'asfalto e dolorante con evidente ematomi sul corpo, poi dopo i rilievi che evidenziavano la presenza di un'auto e segni di frenata è stato chiaro che l'uomo era rimasto vittima di un investimento. Soccorso, Tolu è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a un delicato intervento che però non è stato sufficiente a salvargli la vita.

La donna alla guida, che inizialmente si è data alla fuga, si è poi presentata dopo alcune ore in Questura: l'iniziale denuncia per lesioni gravissime e omissione di soccorso muterà ora in omicidio stradale.