Cagliari, lasciano il bimbo di 12 mesi in auto e vanno a fare la spesa: denunciati turisti francesi Hanno lasciato il figlio di appena 12 mesi in auto e sono andati a fare la spesa al supermercato: due turisti francesi di 40 anni saranno denunciati per abbandono di minore. Il piccolo è fortunatamente in buona salute ed è stato soccorso da una persona di passaggio che lo ha notato all’interno della vettura e ha chiamato il 113.

A cura di Gabriella Mazzeo

Hanno lasciato il loro bambino di 12 mesi solo in auto e sono andati a fare la spesa. Accade a Cagliari, dove una coppia di turisti francesi di circa 40 anni ha lasciato il figlioletto di neppure un anno chiuso in macchina per andare a fare la spesa al supermercato. Il piccolo è stato abbandonato sul seggiolino con il finestrino aperto per far passare l'aria. Fortunatamente è in buone condizioni di salute secondo quanto dichiarato dal personale medico che lo ha visitato: a salvarlo le temperature non particolarmente elevate della giornata odierna. La macchina era stata parcheggiata all'ombra e la culla era stata schermata con un parasole. Il bambino, però, è stato lasciato da solo per un tempo indefinito che avrebbe potuto essere per lui fatale.

Il piccolo è stato abbandonato nella vettura poco prima delle 11 con il finestrino aperto e un riparo dai raggi solari che, secondo i genitori, sarebbe bastato ad evitare che soffrisse il caldo. I primi soccorsi sono stati forniti da una persona di passaggio che ha sentito piangere il bambino. A quel punto, l'uomo ha subito contattato il 113 per richiedere l'intervento sul posto. Poco dopo la chiamata, le pattuglie delle forze dell'ordine hanno raggiunto il parcheggio seguite da un'ambulanza del 118, chiamata per le cure del caso. Una volta aperta l'auto con la forza, i medici hanno potuto visitare il neonato e sincerarsi delle sue condizioni di salute fortunatamente buone. Gli agenti delle forze dell'ordine, invece, hanno fatto chiamare con i megafoni i genitori che in quel momento stavano facendo spese al supermercato . I due francesi di 40 anni, notato il trambusto attorno all'auto, si sono avvicinati di corsa al veicolo per accertarsi delle condizioni di salute del figlio. Entrambi saranno ora denunciati per abbandono di minore