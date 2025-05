Cade nel vuoto mentre scala il Monte Titano a San Marino con alcuni amici, 32enne muore sul colpo

video suggerito

Una donna di 32 anni la cui identità non è ancora stata resa nota è morta dopo essere caduta nel vuoto durante la scalata del Monte Titano a San Marino. I due amici che erano con lei hanno tentato di soccorrerla.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una donna è morta cadendo nel vuoto durante la scalata della roccia di San Marino, a ridosso della Seconda Torre, una delle creste del Monte Titano. La vittima sarebbe una cittadina moldava residente a Forlì, ma l'identità non è ancora stata confermata con certezza.

L'incidente si è verificato intorno alle 19.40 di sabato 24 maggio. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava insieme ad altre persone ed era in cordata per la scalata della roccia. Non è chiaro se sia caduta quando era ancora sul sentiero oppure quando già si trovava in arrampicata. Dopo la chiamata ai soccorsi sono arrivati sul posto i vigili del fuoco di Rimini e la Polizia civile di San Marino.

Subito dopo sono iniziate le operazioni di recupero per portare il corpo, caduto nella boscaglia, di nuovo in superficie. La parte più alta della Rocca di San Marino si trova a un'altezza di 800 metri e secondo quanto emerso, la vittima sarebbe precipitata da un'altezza poco inferiore.

Due amici della donna avrebbero cercato di soccorrerla prima ancora dell'arrivo di Polizia e vigili del fuoco. I due hanno raccontato di non aver visto subito la caduta, ma di aver udito un tonfo e di essersi voltati per capire cosa stesse accadendo. Quando si sono accorti che l'amica non era più con loro, hanno allertato i soccorsi nella speranza di poter aiutare la donna caduta nel vuoto. I soccorritori hanno tentato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvarle la vita, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che accertare il suo decesso, avvenuto praticamente sul colpo. Sono iniziate subito le operazioni per il recupero del corpo caduto nella boscaglia.

Le dinamiche della caduta sono ancora in corso di accertamento nonostante la preziosa testimonianza dei due amici che per primi hanno tentato i soccorsi. Al lavoro sul caso vi è la Polizia civile di San Marino.