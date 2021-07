Cade nel vuoto da 15 metri mentre lavora sul tetto, operaio muore sul colpo a Carrara Il dramma si è consumato nella prima mattinata di oggi all’interno di un’azienda di Avenza a Carrara. L’operaio era stato incaricato dalla società proprietaria del capannone di sostituire un lucernario e stava lavorando ad un’altezza di circa 15 metri quando, per motivi tutti da accertare, ha perso l’equilibrio ed è caduto.

A cura di Antonio Palma

Tragedia sul lavoro oggi in Toscana dove un operaio di 54 anni è morto tragicamente dopo essere caduto nel vuoto da un’altezza di circa 15 metri mentre era impegnato in alcune operazioni di manutenzione sul tetto di un capannone industriale. Il dramma si è consumato nella prima mattinata di oggi, mercoledì 21 luglio, all’interno di un’azienda di Avenza a Carrara, in provincia di Massa-Carrara. La vittima dell’incidente sul lavoro è Daniele Rebecchi, un 54enne della zona che stava lavorando sul tetto del capannone di una ditta specializzata nella realizzazione di Macchine e impianti per la lavorazione di Marmi.

L’allarme è scattato intorno alle 7.50 di questa mattina con una chiamata al 118 per un soccorso medico. Quando primi sanitari sono giunti sul luogo dell’incidente, però, per l’operaio ormai non c’era più nulla da fare. Il cinquantaquattrenne è morto sul colpo a seguito della caduta dall’alto e i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale della Asl a cui spetterà il compito di accertare l’accaduto ed eventuali responsabilità nella mancanza di misure di sicurezza sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione, il capannone dove è avvenuto l‘incidente al momento non era utilizzato nella produzione proprio perché soggetto a riparazioni. L'operaio, che ha una ditta individuale di infissi, era stato incaricato dalla società proprietaria del capannone di sostituire un lucernario e stava lavorando ad un'altezza di circa 15 metri quando, per motivi tutti da accertare, è scivolato, ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto. A seguito dell'incidente il Comune di Carrara ha annullato la cerimonia di presentazione della Bandiera Blu e indetto il lutto cittadino per tutta la giornata.