video suggerito

Cade mentre pota un ulivo e batte la testa, morto il podista Ivaldo Caporali: a trovarlo il nipote È caduto mentre stava potando una pianta d’ulivo nel suo campo Ivaldo Rito Caporali, l’uomo di 79 anni morto nel pomeriggio di domenica 23 marzo. Stando a quanto è stato ricostruito, il 79enne è scivolato da un ramo e ha riportato gravissime ferite alla testa. A trovarlo è stato il nipote che ha chiamato i soccorsi e ha tentato a sua volta di salvarlo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Eleonora Panseri

235 CONDIVISIONI condividi chiudi

A destra, Ivaldo Rito Caporali, 79 anni.

È caduto mentre stava potando una pianta d'ulivo nel suo campo Ivaldo Rito Caporali, l'uomo di 79 anni morto nel pomeriggio di ieri, domenica 23 marzo. Stando a quanto è stato ricostruito, pare che il 79enne sia scivolato da un ramo, che ha ceduto a causa del peso esercitato dall'uomo, e abbia così riportato gravissime ferite alla testa.

A lanciare l’allarme, riporta La Nazione, è stato il nipote dell'anziano che, non vedendolo rientrare a casa, è andato a cercarlo nel campo che si trova nei pressi sua abitazione nella frazione di Sarripoli (Pistoia). Lo ha trovato a terra e gli ha prestato il primo soccorso con il massaggio cardiaco.

Quando sul posto sono arrivati i volontari della Misericordia di Pistoia e l’automedica del 118, i soccorritori si sono accorti che era in arresto cardiaco e hanno tentato la manovra di rianimazione con il defibrillatore ma per l'uomo non c’è stato niente da fare. Probabilmente è morto sul colpo dopo il violento impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Pistoia, che si sono occupati di recuperare il corpo.

Leggi anche Bimbo di 2 anni batte la testa mentre gioca a pallone con il fratellino: ricoverato in terapia intensiva

Come si legge sui quotidiani locali, Ivaldo Caporali era un volto conosciuto tra gli appassionati di podismo. Al pari della figlia, vincitrice di numerose gare, aveva corso per molti anni per l’associazione “Silvano Fedi”.

Come ha spiegato il presidente Guido Amerini, il 79enne non partecipava più a competizioni ma continuava ad allenarsi da solo. Una delle ultime gare che lo avevano visto primo al traguardo, la ’Corri Seano’ qualche anno fa e nel 2023 la ’Avis run’ di Montecatini, arrivando secondo nella categoria veterani oro.

Caporali lascia le due figlie e il nipote. A quanto si apprende, la data dei funerali del 79enne, di cui dovrebbe occuparsi la locale Misericordia, non è stata ancora fissati.