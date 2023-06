Cade in una cisterna del vino, il padre cerca di aiutarlo: entrambi morti asfissiati Tragico incidente in una cantina di Gioia del Colle, nel Barese, dove sono morti asfissiati un padre e suo figlio. Il più giovane sarebbe caduto dentro una cisterna e il padre sarebbe finito a sua volta nella cisterna nel tentativo di salvarlo.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Un drammatico incidente si è consumato nella serata di ieri, lunedì 12 giugno, a Gioia del Colle, nella provincia di Bari. Due uomini, padre e figlio, sono morti in una cantina.

Secondo le prime ricostruzioni, il figlio stava pulendo una cisterna con dentro del vino e sarebbe caduto all'interno, forse perché già stordito dalle esalazioni. Nel tentativo di soccorrerlo e salvarlo, il padre sarebbe caduto a sua volta nella cisterna. Entrambi gli uomini sarebbero poi morti per le esalazioni.

Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco intervenuti sul posto, nella cisterna diventata una trappola mortale per padre e figlio era presente circa un litro di vino. Il drammatico incidente è avvenuto nella “Cantina storica del cardinale" in via De Nicola, poco fuori dal centro città, nella serata di lunedì.

Nonostante i soccorsi, per i due non c’è stato nulla da fare: le esalazioni del vino sarebbero state fatali per entrambi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Le vittime di chiamano Giovanni e Filippo Colapinto e avevano 81 e 47 anni. I corpi dei due sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco, le operazioni di soccorso sono state complesse.

Sul posto, oltre a vigili del fuoco e carabinieri, anche il pm di turno Lanfranco Marazia della Procura di Bari e il medico legale Francesco Vinci.