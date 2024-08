Cade dalle scale durante la notte e muore, 68enne ritrovata dal marito: aperta un’inchiesta

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

È caduta dalle scale durante la notte e il marito, che l'ha trovata senza vita riversa a terra, ha lanciato l'allarme. La Procura di Teramo, però, vuole vederci chiaro e sta indagando sulla morte della 68enne Maria Lepore. Su quanto accaduto intorno alle 4.30 di notte in una villetta di Sant'Omero, è stata aperta un'inchiesta: per il momento si esclude il coinvolgimento di altre persone, anche se nessuna pista è stata completamente scartata.

Al momento non vi sono indagati iscritti al registro degli inquirenti. Secondo quanto reso noto finora, il tutto è avvenuto la scorsa notte nella villetta dove viveva la 68enne insieme al marito, nel territorio comunale di Sant'Omero. Poco dopo le 4.30, il marito della vittima si è svegliato da solo, non trovandola al suo fianco. Dopo averla cercata invano tra le stanze della casa, l'ha trovata riversa sul pavimento davanti alla scalinata esterna dell'abitazione. Inutili i soccorsi del personale del 118 che ha riscontrato traumi compatibili con una caduta.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica. A sentire le prime testimonianze raccolte da chi sta conducendo le indagini, la 68enne era solita recarsi nel cortile di casa anche in piena notte. Sarebbe stata la scarsa visibilità a provocare l'incidente domestico, ma le circostanze della morte hanno comunque imposto agli investigatori di non lasciare alcuna pista al caso. La pm di turno in Procura ha quindi aperto un fascicolo disponendo l'autopsia sul corpo della 68enne. Se all'esito dell'esame dovessero risultare incongruenze rispetto all'ipotesi dell'incidente, si procederà con rilievi più approfonditi nel luogo della tragedia. L'abitazione di Colle Casone è stata posta sotto sequestro per evitare che la scena del ritrovamento del corpo possa essere contaminata dall'esterno.