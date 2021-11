Cade dal balcone mentre la mamma va a prendere il fratello alla fermata del bus: grave bimbo di 3 anni Attimi di apprensione a Sesto Fiorentino, dove un bimbo di 3 anni è caduto dal balcone al terzo piano di una palazzina mentre la madre era uscita da casa per andare a prendere il fratellino di 10 anni: è in prognosi riservata.

A cura di Ida Artiaco

Sono gravi le condizioni di un bambino di 3 anni, precipitato dal balcone al terzo piano di un palazzo a Sesto Fiorentino. È successo oggi pomeriggio: stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo si trovava in casa da solo mentre la mamma era uscita per andare a prendere alla fermata dell'autobus il figlio maggiore, di 10 anni, quando si è verificato l'incidente. Quando è tornata, il bimbo era caduto nella corte interna dopo aver fatto un volo di una decina di metri. La donna ha così dato l’allarme e un vicino di casa, un poliziotto libero dal servizio, è intervenuto e ha prestato i primi soccorsi.

Il bimbo ora si trova al Meyer: è grave ma non in pericolo di vita. Trasferito all'ospedale Meyer di Firenze, le sue condizioni sono stabili, sarebbe cosciente. È ricoverato in prognosi riservata, stando a quanto riporta la stampa locale. Ancora da chiarire la dinamica di quanto successo, anche se tutto fa pensare che la caduta si stata accidentale.

Non è la prima che si verifica un episodio simile. Solo il mese scorso a Biella, un bambino di 3 anni è caduto dal balcone di casa, facendo un volo di circa 4 metri mentre giocava con la sorellina di poco grande. È stato trasferito in codice rosso con l’elicottero all’Ospedale Regina Margherita di Torino.