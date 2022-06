Cadavere senza testa nel Forlivese, si indaga sui dissidi famigliari dell’agricoltore Franco Severi Si indaga sulla morte di Franco Severi, l’agricoltore il cui cadavere è stato ritrovato senza testa nel Forlivese. Interrogati i fratelli mentre proseguono i sopralluoghi in casa.

Si indaga senza sosta sul ritrovamento del cadavere senza testa ritrovato in un dirupo nella zona di Seggio, nel territorio di Civitella nel Forlivese. Appartiene all'agricoltore Franco Severi da tutti descritto come un uomo buono e la cui morte sembra avvolta nel mistero.

In queste ore, stando a quanto riportato dal Resto del Carlino, saranno ascoltati i famigliari dell'uomo, in particolare i fratelli con i quali sembra ci fosse un rapporto contrastato fatto di dissidi e liti. Sette fratelli e un rapporto caratterizzato da cause civili e penali, stando alle prime informazioni apprese dai carabinieri sia quelli della Compagnia di Meldola, sia i colleghi del Reparto investigativo provinciale che stanno indagando sulla morte di Severi.

In particolare i militari vogliono capire se negli ultimi giorni Franco abbia subito minacce o sia stato protagonisti di litigi. Tra questi ce ne sarebbe stato anche uno con la madre, morta qualche tempo fa. Fondamentale sarà anche capire chi abbia visto l'uomo per l'ultima volta prima che il suo corpo senza testa venisse ritrovato mercoledì sera da un amico, tra i primi ad essere interrogato: "Non rispondeva al telefono… Volevo fargli un saluto… Poi ho visto, dietro casa, l’erba battuta, ho pensato che Franco potesse essere caduto nel dirupo… Un orrore…".

Secondo un primo esame del medico legale sarebbe stata esclusa l'azione di animali: il taglio all'altezza del collo sarebbe infatti netto, effettuato dalla lama affilatissima di un’arma bianca o di un machete. La testa di Franco Severi che abitava da solo in un casolare non è stata trovata, nonostante le ore di ricerche che hanno visto impegnati vigili del fuoco e carabinieri. Anche l'interno della casa dell'agricoltore è stato perlustrato e non sono stati trovati segni di colluttazione né tracce di sangue.

Gli investigatori, coordinati dal capo della procura Maria Teresa Cameli e da pm Federica Messina, avevano ipotizzato anche un incidente agricolo. Ma nelle vicinanze non ci sono trattori o altri mezzi. Al momento l'ipotesi più probabile resta proprio quella dell'omicidio.