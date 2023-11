Cadavere di un uomo trovato in un fosso: aveva la testa incastrata tra le rocce A San Vincenzo, in provincia di Livorno, è stato trovato il corpo di un uomo in un fossato, semicoperto dalla vegetazione, con la testa fra le rocce e con indosso abiti da caccia. Si tratterebbe di un 76enne di Campiglia Marittima. Indagini in corso.

Nella mattinata di mercoledì 8 novembre le forze dell'ordine sono state allertate dopo che il cadavere di un uomo è stato trovato senza vita in un fosso profondo 7 metri, parzialmente nascosto dalla vegetazione e con la testa incastrata fra due rocce.

Il corpo è stato trovato a San Vincenzo, comune in provincia di Livorno, lungo la via Aurelia Nord, che si trova di fianco al fossato dove è stato rinvenuto il cadavere. L'uomo, identificato come un 76enne di Campiglia Marittima, è deceduto con indosso gli abiti da caccia.

A dare l'allarme sarebbero stati alcuni passanti che hanno notato il corpo dell'uomo immerso in parte nell'acqua del fosso. Immediata la chiamata al 112, riporta Il Telegrafo. Le forze dell'ordine e i sanitari sono giunti sul posto in pochissimo tempo: i soccorritori con i mezzi del 118 e con l'ambulanza medicalizzata della Croce Rossa di Venturina, gli uomini dell'Arma dei carabinieri e i vigili del fuoco.

L'intervento dei sanitari è risultato completamente inutile perché per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto all'uomo e come possa essere finito all'interno del fossato.

Secondo quanto riportato da Livorno Today, sembra che il 76enne fosse un cacciatore uscito per partecipare con un amico a una battuta di caccia e che quest'ultimo lo avrebbe improvvisamente perso di vista.

L'ipotesi che al momento sembra essere la più plausibile sarebbe quella del malore durante la battuta di caccia. L’uomo potrebbe infatti aver perso i sensi: sarebbe di conseguenza caduto e annegato nell'acqua del fossato.

Di questo, tuttavia, non si ha ancora certezza poiché saranno successivi e più approfonditi accertamenti che permetteranno di determinare l'esatta dinamica e le cause del decesso del 76enne trovato morto questa mattina.