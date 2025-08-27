Cadavere di un contadino trovato in strada con ferite alla testa: si indaga per omicidio

Il contadino Arcangelo Barbone è stato trovato morto in strada a Bitonto. Il cadavere aveva alcune lesioni alla testa e poco lontano dal corpo vi era la bici elettrica che l’uomo utilizzava per spostarsi. Si indaga per omicidio.

Il cadavere di un 53enne è stato trovato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 27 agosto, in provincia di Bari. Arcangelo Barbone, così si chiamava la vittima, aveva delle ferite alla testa sulle quali indagano gli agenti di polizia, che al momento non escludono nessuna pista investigativa.

Il ritrovamento è avvenuto in via Cagnano a Bitonto. Stando a quanto rivelato da fonti informate a Fanpage.it, a chiarire quanto è accaduto sarà l'autopsia. Accanto al corpo è stata trovata anche la bicicletta elettrica usata dal 53enne per spostarsi in città.

Il cadavere è stato trovato grazie a una segnalazione pervenuta al 118 e il personale sanitario ha poi allertato il commissariato cittadino. La pista al momento più accreditata è quella dell'omicidio, ma su questo indagano gli agenti del commissariato di Bitonto, la polizia scientifica e il magistrato di turno accorso sul posto.

Barbone era originario di Bitonto ma da anni lavorava come contadino a Modugno, dove risiedeva. Prima che la tragedia si verificasse, l'uomo era tornato a Bitonto con l'intenzione di passarci qualche giorno.

In aggiornamento