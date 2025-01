video suggerito

Bulli gli rubano le scarpe in palestra, 14enne va a casa scalzo. La scuola ai genitori: "Troppo costose" Non ha sporto formalmente denuncia la famiglia del 14enne di Valdobbiadene al quale alcuni bulli avrebbero rubato le scarpe nuove nella palestra della scuola. Il ragazzino è tornato a casa scalzo e dopo aver chiesto aiuto al personale dell'istituto, avrebbe ricevuto una nota sul diario.

A cura di Gabriella Mazzeo

Non è stata presentata denuncia formale dai genitori del 14enne di un istituto di Valdobbiadene (Treviso) che è tornato a casa scalzo dopo aver subito il furto delle scarpe nuove nello spogliatoio della palestra della scuola. Il ragazzo aveva acquistato le sneakers di marca grazie ai soldi guadagnati tra piccoli lavoretti e paghetta dei genitori.

Il giovane avrebbe chiesto aiuto al personale scolastico dopo il furto, ma in risposta, avrebbe perfino avuto una nota sul diario. Contattato da Fanpage.it, il personale della scuola non ha voluto commentare l'accaduto. Nessuna promessa di approfondimento della questione, neppure davanti alla rabbia della famiglia che invece è stata rimproverata per "l'eccessiva leggerezza" dimostrata nell'aver permesso al 14enne di indossare le scarpe "troppo costose" a scuola.

Da quel momento, il 14enne si sarebbe chiuso in se stesso, parlando a fatica anche con i familiari. La storia è stata riportata dal Corriere del Veneto, che ha ricostruito la vicenda. Dietro il furto ci sarebbe un gruppo di bulli.

Il caso è finito in poco tempo sui social network, diventando subito virale. Secondo quanto ricostruito, il furto sarebbe avvenuto nella palestra in uso alla scuola professionale, situata poco lontano dal parcheggio della Conad che nel corso dei mesi è stato già teatro di atti di bullismo tra giovanissimi. Lunedì 13 gennaio, due ragazzine sono state colte in flagrante mentre picchiavano un coetaneo e hanno minacciato di morte la signora, cliente del supermercato, che le ha sgridate. Nella stessa zona nei mesi scorsi è stato portato a termine un pestaggio ai danni di un minorenne da parte di un altro gruppo di bulli.

In questo caso, la polizia si è subito attivata per rintracciare i responsabili. secondo quanto emerso dalle indagini, si tratterebbe di un gruppo di studenti giovanissimi.