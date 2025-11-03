Brilla la Luna Piena in Toro il 5 novembre 2025: è il momento di costruire e radicarsi

Mercoledì 5 novembre 2025 ci sarà la Luna piena nel segno del Toro a ricordarci l’importanza delle radici e della stabilità emotiva per crescere e fiorire. I segni fissi saranno quelli più toccati dal plenilunio di novembre: Toro, Scorpione, Leone e Acquario.

Mercoledì 5 novembre 2025, intorno alle 2:20 del pomeriggio, ci sarà la luna piena nel segno del Toro. Come sempre nella fase lunare di luna piena, Sole e Luna si oppongono perfettamente: questa volta avverrà a 13° sull'asse Scorpione (dove si trova il Sole) e Toro (dove si trova la Luna). I segni zodiacali coinvolti in questa fase lunare sono i cosiddetti segni fissi, ovvero Toro, Scorpione, Leone e Acquario. La caratteristica di questi segni zodiacali, che si trovano perfettamente nel mezzo di ciascuna stagione, è quella di essere portati a costruire e radicarsi: sono quelli che esprimono al meglio le caratteristiche della stagione stessa.

La fase di luna piena è sempre un momento di particolare emozione, tensione, difficoltà a mantenere la calma e la concentrazione, un momento in cui le nostre emozioni scalciano e scalpitano per essere espresse ad alta voce. Gli antichi consideravano questa fase come un momento nel quale dare sfogo alle emozioni ma mettere temporaneamente in pausa le azioni.

L'asse Scorpione-Toro ha a che fare con il ciclo di vita e di trasformazione, e la luna nel segno del Toro è l'espressione più profonda dei nostri bisogni materiali, dei bisogni del corpo, della nostra fisicità. Il bisogno di stabilità, quindi di rassicurazione, sarà sentito più potente del solito. Anche questa luna piena ha un nome che si porta dietro dalle antiche culture dei nativi americani: è la “Luna Piena del Castoro”. Sono infatti loro i grandi protagonisti della preparazione all’inverno, costruendo dighe e raccogliendo cibo.

Il significato della Luna Piena in Toro di mercoledì 5 novembre

Come accade per ogni fase lunare, che si ripete negli stessi segni zodiacali e nelle stesse posizioni dei luminari una volta all'anno, più o meno nello stesso periodo, dobbiamo sempre però considerare tutto il cielo intorno, che arricchisce questa opposizione tra Sole e Luna di significati. Ora nel cielo troviamo l'opposizione significativa di Marte a Urano, che amplifica le tensioni e rende più elettrici i confronti e gli scontri, soprattutto dialettici e tra generazioni differenti. Il grande triangolo, però, tra Giove, Saturno e Lilith sembra dare a ciascuna delle parti del confronto un grande desiderio di far valere le proprie ragioni più intime.

La luna in Toro, in questo caso, non fa che amplificare il bisogno di avere delle radici, delle rassicurazioni materiali di base che ci permettano di dedicarci poi alla grande indagine e ricerca profonda. Gli scontri sono inevitabili in queste giornate, proprio per far venire a galla le ragioni di entrambi i protagonisti del confronto.

Gli effetti della Luna Piena in Toro segno per segno

Ecco, segno per segno, quali saranno gli effetti del plenilunio in Toro di mercoledì 5 novembre.

Ariete

Per te che sei un segno focoso e impulsivo, la luna piena è sempre un momento di grandi energie incontrollate, e oggi lo sarà ancora di più con Marte e Urano che ti sollecitano. Sarà davvero difficile mantenere un’elegante e diplomatica cautela. In compenso, la passione sarà travolgente.

Toro

Ancora più del solito sentirai il bisogno di una rassicurazione di base, sia materiale sia data da persone che credano in te, per poterti esprimere con forza e lucidità all'esterno. Marte, per fortuna, proprio da oggi non sarà più a sfavore e tu sei pronto a recuperare lentamente le energie.

Gemelli

Questa fase di luna piena coincide anche con l'ingresso di Marte in opposizione al tuo segno zodiacale, mentre già da qualche giorno devi vedertela con Mercurio. Direi che non è il momento giusto per fare progetti o prendere decisioni importanti, perché la tua testolina sembrerà agitata come la pallina di un flipper.

Cancro

La luna piena nel segno del Toro, proprio negli ultimi giorni in cui Venere ti toglie energie e rassicurazioni, ti ricorda quanto per te siano importanti i legami e le piccole routine d'amore, che possono apparire noiose all'esterno.

Leone

Sarà che, contemporaneamente a questa luna piena nel segno del Toro, Marte smetterà di renderti affaticato e nervoso: è come se in questo momento riuscissi a recuperare la lucidità del pensiero che guida l'azione. Non avrai di certo paura di far valere i tuoi bisogni, anche qualora fossero più materiali che intellettuali.

Vergine

Nonostante Marte proprio oggi si metta a sfavore, togliendoti la pazienza, la maturità e la logica più calma e organizzata, saprai bene apprezzare le grandi energie della luna piena che ti risvegliano l'istinto. Proprio quell'istinto che troppo spesso tieni al guinzaglio.

Bilancia

Direi che, con Venere ancora nel tuo segno zodiacale, questa giornata di luna piena possa esprimere al meglio tutta la tua parte passionale, libera, travolgente e coinvolgente. La tua femminilità sarà ai massimi livelli.

Scorpione

Sei uno dei grandi protagonisti di questa luna piena e hai l'impressione che i legami emotivi con le persone che fanno parte della tua vita in modo profondo e radicato siano ancora più importanti del solito. È questa la tua vera eredità.

Sagittario

Marte entra nel tuo segno zodiacale, dove si trova già Mercurio, proprio in questa fase lunare, e tu sei pronto ad andarti a riprendere tutto ciò che è tuo, soprattutto partendo dalla soddisfazione dei tuoi piaceri intellettuali che ultimamente erano stati accantonati in modo pigro. Sei pronto a scendere di nuovo nella mischia dei protagonisti.

Capricorno

La fase della luna piena nel segno del Toro, in sé, non ti dà per nulla fastidio, anzi! Sarà però quella Venere ancora a sfavore che ti rende difficile usare tutte le energie potenti che queste ore ti mettono a disposizione.

Acquario

L'opposizione tra Sole e Luna si relaziona in modo sfidante con il tuo segno. La possibilità che tu esca volontariamente dagli schemi con atteggiamenti provocatori è davvero altissima. Forse non verrai capito immediatamente, ma chi ha la sensibilità per guardare davvero noterà tutto il tuo bisogno di trovare nuovi spazi.

Pesci

Direi che, con la luna piena nel segno del Toro, mentre Marte e Mercurio sono a sfavore, la voglia di fuggire via, scappare, sentirti libero da qualsiasi incombenza che ti sta stretta sarà davvero assolutamente irrefrenabile.