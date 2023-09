Brandizzo, il fratello di Kevin Laganà: “Il video? Come un’eredità, non lascia dubbi e fa giustizia” Parla il fratello della più giovane delle vittime della strage di Brandizzo e commenta il video diffuso ieri realizzato proprio da Kevin Laganà poco prima di morire sui binari travolto da un treno: “È come se mio fratello abbia voluto farsi giustizia da sé”.

A cura di Susanna Picone

"Quel video è incredibile. Kevin lo ha lasciato come si può lasciare un’eredità: un filmato che non lascia dubbi e fa giustizia. Ha girato quelle immagini che gli mancava mezz’ora a morire, e quella stessa sera aveva mandato a mio padre il messaggio ‘ti amo’. Da una parte un testamento per far conoscere la verità, dall’altra un saluto per la persona che amava di più": a parlare, in una intervista al Corriere della Sera, è Antonino Laganà, il fratello della più giovane delle vittime della strage di Brandizzo.

Il video a cui fa riferimento è quello che è stato recuperato proprio dai profili social del fratello Kevin, morto a 22 anni la notte del 30 agosto sui binari insieme ad altri quattro colleghi. È un video in cui si vedono gli operai sui binari la notte della tragedia e soprattutto si sente una voce – probabilmente quella tecnico di Rfi indagato Antonio Massa – che dice "Se dico treno spostatevi".

Una frase che dimostrerebbe che il tecnico era a conoscenza del rischio che correvano i lavoratori, che solo dopo una manciata di minuti sarebbero stati travolti e uccisi da un convoglio. Secondo il fratello di Kevin, che come lui lavora per la Sigifer, la stessa azienda del fratello, e come lui si è ritrovato svariate volte a lavorare sui binari, quel video "si commenta da solo".

Uno screen del video di Kevin Laganà

È un video che "ha il valore di un testamento". E ancora, dice al Corriere: "È come se mio fratello abbia voluto farsi giustizia da sé". Oggi Antonino Laganà è stato convocato in Procura come testimone e, spiega, "dirò la verità, come ho sempre fatto". Spiegherà a chi indaga sulla tragedia, quindi, se quello che si vede e si sente nel video recuperato nel cellulare di una delle vittime è stata una eccezione o se è la prassi. Se aprire il cantiere prima di aver bloccato la circolazione dei treni è consuetudine o no.

Antonino è stato fra i primi a vedere il video girato da Kevin, fra i primi a comprendere l’importanza di quel documento. Lo ha guardato con il loro papà e lo ha consegnato agli avvocati della famiglia, Marco Bona ed Enrico Calabrese, che lo hanno fatto avere alla Procura.

"Il video era stato depositato presso la Procura della Repubblica di Ivrea, perché ritenuto un contributo importante per l'accertamento di eventuali responsabilità", hanno scritto ieri in una nota i due legali delle famiglie Laganà e Lombardo dopo che il filmato registrato da Kevin è stato diffuso sui media. "Si continua a ritenere il video assai utile alla ricostruzione della vicenda, posto che, dalle immagini, sembrerebbe emergere un modus operandi non occasionale con direttive impartite ai lavoratori assai pericolose per la sicurezza degli stessi. Il che fa sorgere dei dubbi anche sull'adeguatezza tecnica dei sistemi di comunicazione e di sicurezza: sul punto, e sulle relative indagini, si ribadisce la totale fiducia nell'operato della Procura della Repubblica di Ivrea", aggiungono gli avvocati.