“Se dico ‘treno’ spostatevi”, le parole di Antonio Massa nel video di Kevin Laganà a Brandizzo In un video girato da Kevin Laganà si sente Antonio Massa dire agli operai: “Ragazzi se vi dico ‘treno’ andate da quella parte”. Parole che dimostrerebbero che era a conoscenza del rischio che correvano i lavoratori, che poco dopo sono stati travolti e uccisi da un convoglio.

A cura di Davide Falcioni

"Ragazzi se vi dico ‘treno' andate da quella parte". È quanto si sente in un breve filmato girato la sera del 30 agosto, pochi minuti prima dell'incidente ferroviario a Brandizzo, in provincia di Torino, costato la vita a cinque operai. Il filmato, realizzato con uno smartphone, è stato diffuso in esclusiva, nell'edizione delle 13.30, dal Tg1 che ha individuato l'autore in una delle cinque vittime, Kevin Laganà. I lavoratori erano al lavoro su un tratto di ferrovia e sono stati travolti e uccisi da un convoglio di passaggio.

Nel video si vedono alcuni operaiintenti a rimuovere il pietrisco sotto i binari e a fare da "vigilante", controllando l'eventuale arrivo di un treno, è Antonio Massa, tecnico manutentore di Rete Ferroviaria Italiana nonché indagato per la strage. Sarebbe stato lui a dire: "Quando faccio un fischio spostatevi di lato", parole che dimostrerebbero che era perfettamente a conoscenza del potenziale rischio che stavano correndo i sei lavoratori, ai quali sarebbe stato indicato di aprire il cantiere nella stazione di Brandizzo nonostante mancasse un via libera ufficiale dalla dirigente movimentazione della stazione di Chivasso.

Loro, infatti, iniziano il lavoro sulle rotaie: "Non abbiamo neanche l’interruzione, ancora…", dice proprio uno degli operai. Pochi minuti dopo il treno li travolgerà; a salvarsi soltanto uno, il caposquadra Andrea Gibin, anche lui iscritto nel registro degli indagati.

A trovare l'agghiacciante filmato è stato un familiare di Kevin Laganà, il più giovane fra le vittime, che lo ha scovato sulla pagina Instagram del ragazzo di cui possiede le credenziali di accesso. Il telefonino è andato probabilmente distrutto nell’impatto, ma la password gli ha permesso di entrare nel profilo come se a farlo fosse il legittimo titolare.

Il video non era ancora stato pubblicato ma risultava salvato: ha una durata complessiva di poco più di sei minuti e si vedono gli operai al lavoro, ripresi da Kevin, che sovente inquadra anche se stesso. A dire "Al mio segnale vi mettete da parte" sarebbe stato Antonio Massa, e a confermarlo sarebbe stato il fratello di Kevin — Antonio — che lavora per la stessa Sigifer e che ha distintamente riconosciuto la voce del tecnico Rfi.

Il video è stato consegnato alla procuratrice Gabriella Viglione da Enrico Calabrese, il legale che insieme a Marco Bona segue la famiglia Laganà. L'avvocato, tuttavia, ha specificato a Fanpage.it di non aver mai diramato il filmato agli organi di stampa: "Preferisco non commentare. Non siamo stati noi legali a diffondere il filmato e non so chi possa averlo fatto". Il video potrebbe rivelarsi una prova determinante per stabilire la catena di responsabilità che hanno portato alla tragedia.

Quanto all'ipotesi di funerali di stato Calabrese ha aggiunto: "Non ne abbiamo ancora parlato, e la sensazione è che sia prematuro. Si dovrà ricorrere all'esame del Dna sui resti degli operai, non siamo ancora in grado di fissare una data per le esequie".