Botti di Capodanno: 180 feriti di cui 50 minorenni, il bilancio ufficiale del Viminale Un bilancio che fa segnare numeri in netta crescita rispetto allo scorso anno per quanto riguarda i feriti. Un dato ancora più grave se si guarda all’età dei coinvolti visto che il numero dei minorenni rimasti feriti ha subito un significativo aumento.

A cura di Antonio Palma

Anche per quest'anno la notte di capodanno fortunatamente non ha fatto registrare vittime in Italia, ma sono ben 180 i feriti accertati di cui 48 ricoverati e 11 in gravi condizioni. È questo il bilancio ufficiale del Viminale per la notte tra il 31 dicembre 2022 e il 1 gennaio 2023.

Un bilancio che fa segnare numeri in netto aumento rispetto allo scorso anno per quanto riguarda i feriti. Un dato ancora più grave se si guarda all'età dei coinvolti visto che il numero dei minorenni rimasti feriti ha subito un significativo aumento passando dai 20 dello scorso anno ai 50 di quest'anno.

Secondo il report del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel corso dei festeggiamenti del capodanno si sono registrati 11 casi gravi, cioè persone prognosi superiore ai 40 giorni, tra cui un bimbo di 10 anni di Taranto a cui i medici hanno dovuto amputare la mano destra a causa delle ferite riportate per l'esplosione di un petardo.

I feriti con prognosi inferiore ai 40 giorni invece sono 169, dato in netto aumento rispetto ai cento dello scorso anno. Sempre secondo i dati forniti dal Viminale, dei feriti ben 11 sono rimasti colpiti da colpi di arma da fuoco, in lieve aumento rispetto ai dati del 2022.

Una delle zone più interessate è Napoli con 16 le persone ferite dai botti tra capoluogo e provincia, di cui cinque minori, ma tuta Italia è interessata. Tra i feriti gravi una donna di 30 anni soccorsa dai sanitari del 118 a Vercelli che ha perso un dito di un mano e ha avuto altre lesioni. Un 80enne invece è stato colpito alla testa ieri sera da un petardo e ora è ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per emorragia cerebrale.

Notevoli i danni creati dai petardi con ben 646 interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 558. Il numero maggiore si è verificato in Emilia Romagna, dove sono stati 96. Gli altri interventi sono stati in Piemonte 50, Lombardia 47, Veneto e Trentino Alto Adige 71, Friuli Venezia Giulia 16, Liguria 45, Toscana 45, Marche 13, Umbria 5, Lazio 52, Abruzzo 6, Molise 7, Campania 57, Basilicata 0, Calabria 4, Puglia 75, Sicilia 31, Sardegna 26.

A Roma circa 60 auto sono state distrutte o danneggiate dalle fiamme sprigionate a causa dei fuochi d'artificio .

Durante i festeggiare per l'arrivo dell'anno nuovo in tutta Italia le forze dell'ordine hanno tratto in arresto 35 persone mentre altre 273 sono state denunciate a piede libero