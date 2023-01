Capodanno: 16 feriti a Napoli e provincia, minore raggiunto da colpo di pistola mentre è in balcone Il bilancio di questo fine anno a Napoli e provincia per i festeggiamenti tra dita amputate, feriti d’arma da fuoco e incendi. Cinque i minorenni coinvolti.

A cura di Redazione Napoli

Il bilancio finale dei feriti per i festeggiamenti e i botti di Capodanno esplosi a Napoli e provincia al momento è sedici feriti da tra cui cinque minorenni. Il caso più grave si è verificato a Caivano, dove un ragazzo di sedici anni è stato ferito da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava nel balcone dell'appartamento dello zio al Parco Verde, il giovane ha sentito un forte dolore al volto e si è reso conto di essere stato raggiunto da qualcosa. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Frattamaggiore, dove è arrivato accompagnato dal padre, è stato immediatamente ricoverato e medicato. Da quanto si apprende il colpo, di piccolissimo calibro, un pallino, è entrato dalla guancia destra ed è uscito dalla guancia sinistra. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Dite amputate e feriti: il bilancio di Capodanno a Napoli

Il drammatico bollettino dei feriti poi riporta di un uomo di 77 anni che ha perso la prima falange a quattro dia a Portici per l'esplosione di un petardo, di un ragazzo di 27 anni che ha perso un dito alla mano sinistra prendendo un petardo in strada, mentre un uomo di 68 anni ha perso le falangi di due dita. Un altro giovane di 23 anni ha raccontato ai sanitari che lo hanno soccorso di essere stato colpito da un petardo lanciato da qualche sconosciuto che lo ha colpito a un gamba ferendolo. Anche un'anziana di 79 anni ha riportato una ferita una gamba. Tra le vittime "collaterali" delle esplosioni anche un uomo di 52 anni che ha raccontato di essere stato colpito al volto da petardo mentre era affacciato alla finestra, medicato al pronto soccorso del San Paolo ha riportato sette giorni di prognosi per un'ustione al volto.

Macchine in fiamme per i fuochi d'artificio

Diversi anche gli episodi di incendi di auto, provocati presumibilmente dai fuochi d'artificio sparati alla mezzanotte. A Torre Annunziata tre vetture sono state avvolte dalle fiamme all'interno del parcheggio di Ferrovie dello Stato, mentre a San Sebastiano al Vesuvio una Ford Fiesta è andata a fuoco.

Leggi anche Rapina in una gioielleria, banda del buco fugge col bottino tra gli spari a Qualiano

Caserta: 22enne perde due dita per un petardo di Capodanno

A San Tammaro, in provincia di Caserta, un ragazzo di 22 anni ha perso due dita della mano destra a causa dell'esplosione di un fuoco d'artificio. Al momento a Caserta e provincia sarebbe l'unico ferito medicato in ospedale. Arrivato al pronto soccorso con le dite dalla mano maciullate, ha subito l'amputazione e gli è stata medicata una lesione all'occhio destro di minore entità-