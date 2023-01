Botti di Capodanno a Napoli, situazione negli ospedali: amputati e ferite da proiettili. Uomo ha perso occhio Tanti interventi per amputazione di dita, un uomo ha perso un occhio: bollettino terribile nella notte di Capodanno a Napoli.

A cura di Redazione Napoli

Due amputazioni, persone con mani che non saranno mai più funzionali al cento percento, lesioni oculari e una persona che ha perso la vista al 50%. È il bollettino di Capodanno a Napoli e provincia, negli ospedali afferenti all'Asl Napoli 1.

Al Pronto soccorso del Pellegrini, nel centro storico, tantissimi accessi alla Chirurgia della mano: un 77enne cui è scoppiato un petardo in mano mentre lo lanciava ha subìto amputazione apicale delle dita lunghe; un ragazzo dello Sri Lanka si è ferito il palmo della mano in maniera non grave a causa di un proiettile d'arma da fuoco

Tanti hanno subìto «sfacelo» alle dita, ovvero il disfacimento parziale o totale a causa dei petardi. Almeno quattro persone nella notte in queste condizioni al Pellegrini, ricoverate.

Da Caserta è giunto un uomo ferito da scoppio di petardo con avulsione (asportazione) del pollice con esposizione ossea. L'uomo ha anche perso l'occhio destro. Una paziente iraniana ha subìto amputazione apicale ad una mano.

Al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta uomo portato d'urgenza a causa d'un corpo estraneo all'occhio destro causato da trauma di fuoco d'artificio, dimesso e un 18enne ferita lacero contusa ad un dito. Motivo? Gli è esploso un petardo in mano.