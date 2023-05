Bomba d’acqua e tempesta di grandine in Trentino, strade imbiancate e un camper trascinato nel lago Violenta ondata di maltempo su Torbole sul Garda, in Trentino. Il sindaco: “La piazza è stata sommersa da centimetri di grandine e ghiaccio”. Allagamenti e disagi alla circolazione.

A cura di Susanna Picone

Foto Facebook (Gelateria Cantonati Bar Caffè)

Una grandinata eccezionale e un violento temporale hanno creato non pochi disagi nella serata di ieri sul Garda. Colpita dal forte maltempo soprattutto la cittadina di Torbole (Trento), nota località turistica alle porte di Riva, sul confine con la provincia veronese, già frequentata in queste settimane da diversi turisti.

Acqua, grandine e forte vento hanno provocato vasti allagamenti e, come si vede dalle foto condivise sui social, la grandine ha creato una superficie omogenea di ghiaccio, come in una nevicata. Il giacchio ha reso praticamente impossibile la circolazione sulla Gardesana.

Il vento fortissimo ha anche trascinato un camper nel lago: fortunatamente non si registrano danni alle persone, né sono arrivate notizie di situazioni particolarmente critiche dal punto di vista della sicurezza.

"La piazza è stata sommersa da centimetri di grandine e ghiaccio – così il sindaco, Gianni Morandi – La macchina della protezione civile e dei vigili del fuoco è stata eccezionale. Non si segnalano danni a persone e le attività sono pronte a riaprire”.

“Purtroppo stasera a Torbole siamo stati tutti travolti da una bomba d’acqua e grandine. Molte delle aziende in particolare nella zona di Piazza Goethe hanno subito danni e allagamenti. Vogliamo fare i migliori auguri a tutti i nostri colleghi e vicini di una pronta ripartenza. Un grande ringraziamento ai vigili del fuoco che prontamente sono intervenuti ed una nota di merito all’amministrazione comunale con Sindaco, Vicesindaco ed assessori subito presenti in prima linea ad affrontare il problema”, il messaggio condiviso su Facebook da una gelateria del posto, che ha pubblicato anche le foto del ghiaccio sulla strada e dei danni.