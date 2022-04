Bolzano, scomparso bimbo di 10 anni in zona Sant’Antonio: ritrovato dopo poche ore Un bimbo di 10 anni è scomparso per alcune ore a Bolzano, in zona Sant’Antonio. Il piccolo è stato ritrovato. Sono intervenuti il Soccorso alpino, i vigili del fuoco, le unità cinofile, Guardia di finanza e carabinieri.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un bimbo di 10 anni è scomparso per alcune ore a Bolzano, in zona Sant'Antonio. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino, i vigili del fuoco, le unità cinofile, Guardia di finanza e carabinieri. I soccorritori stanno perlustrando vigneti e boschi in zona. Gli agenti stanno setacciando anche le case che sovrastano l'ingresso in Val Sarentino. Secondo quanto riferito a Fanpage.it dai Vigili del Fuoco di Bolzano, il bimbo è appena stato ritrovato dalla Polizia. Ancora non sono state rese note le dinamiche della scomparsa e del successivo ritrovamento.